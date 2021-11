El Ayuntamiento de Córdoba reduce su superávit un 42% desde 2018

Desde el año 2018, el grupo de grandes corporaciones locales ha ido disminuyendo año a año el superávit conjunto más de un 80%, siendo el Ayuntamiento de Madrid el que más ha visto reducidos sus resultados -casi un 90%-, cuyo efecto en el conjunto de estas entidades es "decisivo". El consistorio de Córdoba es, junto al de Sevilla, el que registra un porcentaje negativo también para el periodo 2018-2022 dentro de la comunidad autónoma de Andalucía.

Así lo ha constatado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el informe complementario de evaluación individual de las líneas fundamentales de los presupuestos para 2022 de las corporaciones locales, publicado durante esta semana.

En cuanto a la evolución de la capacidad/necesidad de financiación (CNF) de grandes corporaciones locales para el citado cuatrienio, el Ayuntamiento de Córdoba es el que presenta un mayor porcentaje negativo (-41,6%), puesto que estima 28 millones de euros en 2022, con 8,3% de ingresos no financieros, frente a los 48 millones contabilizados en 2018.

Sevilla prevé 46 millones de CNF en 2022 frente a los 53 millones registrados cuatro años antes, con un 15% y un 6,7% de ingresos no financieros, respectivamente, lo que implica un -13,2% para ese periodo. Por el contrario, Málaga estima 107 millones para el próximo año y 85 millones en 2018, que sitúa la evolución de la capacidad o necesidad de financiación en un 25,8%.

De las grandes corporaciones locales, un total de once prevé obtener déficit en 2021, mientras que en las estimaciones de la Airef lo tendrían ocho; entre ellas, destaca el déficit estimado por el Ayuntamiento de Barcelona, de 144 millones de euros y el previsto por la Diputación de Sevilla de más de 180 millones de euros, lo que implica un resultado negativo de casi un 45% de sus ingresos no financieros. La estimación para Córdoba es de un déficit de 43 millones, lo que supone un resultado de -13,5% de sus ingresos no financieros.

Este grupo de grandes corporaciones locales está integrado por los 16 ayuntamientos de más de 250.000 habitantes, las cinco diputaciones o asimilados de mayor tamaño presupuestario, el Cabildo Insular de Tenerife y el Consejo Insular de Mallorca, y las tres diputaciones forales del País Vasco.