Autismo Córdoba programa varias actividades para pedir más respaldo "educativo, social y laboral"

La asociación Autismo Córdoba ha preparado un amplio programa de actos por la conmemoración del 2 de abril como Día Mundial de Concienciación del Autismo.

Según ha informado la asociación, el sábado 30 de marzo, de 10:00 a 14:00, en la avenida de la Libertad se unirán diversión y deporte. Están previstas exhibiciones deportivas, zumba, fit hook, fitaxis y juegos para todos, gracias a la colaboración de OkeyMas Fitness Club y We can Be Heroes.

El mismo día, a las 11:30 se leerá el manifiesto del Día mundial de Concienciación del Autismo. El encargado del leerlo será el presidente de la asociación, Miguel Ángel López, quien incidirá en la necesidad de que tantos niños como mayores con autismo cuenten con un mayor respaldo educativo, social y laboral para que pueda seguir avanzándose hacia una igualdad real.

El martes 2 de abril, a las 20:30, en el Patio Barroco de la Diputación, se inaugurará la exposición fotográfica y audiovisual de Antonio Guerra Prejuicios y juicios. En dicha muestra han participado 25 familias y profesionales de la asociación Autismo Córdoba. A través de esta actividad se podrán conocer las respuestas a varias preguntas que giran en torno al trastorno del espectro autista (TEA), cuestiones como "qué has aportado tú al mundo del autismo, qué recibes de las personas con autismo, cuáles son sus necesidades", entre otras.

Tras inaugurarse esta exposición, a las 21:30, autoridades, representantes y familias vinculadas a Autismo Córdoba asistirán al acto de iluminación de azul (color asociado al autismo) de espacios públicos que en todo el mundo y también en Córdoba se hace para concienciar sobre esta jornada conmemorativa. A esa hora se iluminará de azul la fachada de la Diputación.

Finalmente, el pianista, compositor y cantante Manuel Cabello, habitual colaborador de Autismo Córdoba, ofrecerá un concierto benéfico el viernes 5 de abril, a las 21:00, en la iglesia de la Magdalena, gracias a la cesión de este espacio por parte de la Fundación Cajasur. Las entradas para este concierto, llamado Canta por mí, se pueden adquirir, mediante un donativo de 5 euros, en la sede de Autismo Córdoba (avenida Vía Augusta, 1 y 3) y en la tienda online de la asociación (www.autismocordoba.org).