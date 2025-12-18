La Audiencia Nacional confirma la expulsión de un yihadista egipcio que captaba a jóvenes desde Córdoba para combatir en el Daesh

La Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión del territorio español de un ciudadano de nacionalidad egipcia que, de acuerdo a una denuncia de la Comisaría General de Información, formaba parte de una "estructura consolidada de captación y adoctrinamiento para organizaciones terroristas yihadistas" a través de una red organizada de imanes que ejercía en Madrid y Córdoba. El individuo actuó en la mezquita Attawhid del Sector Sur, en Córdoba capital, circunstancia que el tribunal considera relevante para apreciar el riesgo actual que supone su permanencia en España.

La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo da por válido que el individuo se integró en la denominada Brigada Al Ándalus, que desarrollaba "labores de captación, radicalización y posterior envío de muyahidines a zonas de conflicto para integrarse en las filas de Daehs. En concreto, fue investigado como sospechoso de la formación de varios jóvenes que terminaron por viajar a Siria y enrolarse en el Estado Islámico como combatientes de su ejército, cuyos familiares le señalaban directamente "como uno de los responsables de impartir fatuas radicales durante clases nocturnas", así como les señalaba los sitios web radicales que debían visitar para continuar con su formación.

Mezquita donde instruyó, en el bajo de un bloque del Sector Sur. / Google Maps

Incluso, se han localizado vídeos en los que "impartía clases haciendo uso de referencias radicales". En estas lecciones, que durante la investigación se mantenían activos y visualizables en internet, se contemplaba al sheikh impartiendo discursos radicales. Según la Comisaría General de Información, también se detectó su presencia en España impartiendo una serie de conferencias, "probablemente desarrollando esas mismas actividades de captación, adoctrinamiento y financiación terrorista".

Tres viajes a Jordania

A este ciudadano egipcio le constan tres desplazamientos en los años 2015, 2016 y 2022 a Jordania, un país donde existen diversos campos de refugiados del conflicto Sirio y donde se detectó una fuerte presencia de miembros de Daesh, al ser una vía de entrada y salida de combatientes en Siria e Iraq. A este respecto, durante las investigaciones se detectó en el año 2016 "abundante tráfico de llamadas" con diversos individuos de origen sirio procedentes de la provincia de Homs, en la cual Daesh tuvo una fuerte presencia hasta finales de 2017.

Por todo esto, y debido "al riesgo significativo y concreto para la Seguridad Nacional", la Policía Nacional instó a que, en base a la normativa de extranjería, se iniciara su procedimiento administrativo de expulsión. Finalmente, la Secretaría de Estado de Seguridad dictaminó la prohibición de acceso a España durante un plazo de diez años, decisión que el individuo recurrió por la vía de lo Contencioso-Administrativo pero que finalmente ha ratificado la Audiencia Nacional.

De hecho, la sala del alto tribunal expresa la "convicción" de que existe justificación "más que suficiente" del peligro para la seguridad nacional que la conducta del recurrente representaba. Y ello es así por su "integración en aquella estructura consolidada de captación y adoctrinamiento para organizaciones terroristas yihadistas, a través de una red organizada de imanes en Madrid y Córdoba, como revelaba su vinculación con personas e ideas que justificaban la lucha armada, constituyendo una amenaza para estabilidad social y contraria a la integración de los musulmanes en la sociedad española, poniendo en riesgo la Seguridad Nacional".