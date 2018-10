El 75% de las atracciones de la Ciudad de los Niños no presenta problemas graves

La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi (IU), ha destacado este miércoles que la auditoría de la Ciudad de los Niños, encargada por el Consistorio tras la caída de un columpio nuevo el pasado 30 de septiembre que provocó daños en una pierna a una niña, ya ha analizado el 75 por ciento de las atracciones y el resultado, hasta ahora, es que "no hay ningún problema grave o peligroso".

Así lo ha destacado Pernichi, en rueda de prensa, tras informar sobre la colaboración del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), que ella preside, para actuaciones en zonas verdes de la barriada de El Santuario, señalando, sobre la citada auditoría, que la misma ya ha permitido determinar que "en algunas" de las atracciones se necesitará "una inversión más a corto plazo".

En concreto, los problemas detectados por la auditoría se refieren, "por ejemplo, a una plancha que no está en perfectas condiciones, o una baranda que hay que cambiar", es decir, "ese tipo de cosas", quedando claro que "no hay ninguna atracción que tengamos que cambiar de manera urgente porque sea peligrosa, ni que haya que cambiar entera", sino que se trata de llevar a cabo "la típica labor de mantenimiento", que "ahora vamos a intensificar".

La edil de Medio Ambiente e Infraestructuras ha aclarado que la pretensión del Ayuntamiento al encargar la auditoría es la de "redoblar la confianza" en la Ciudad de los Niños, "para que no se resintiera esa imagen tan estupenda que ha tenido hasta ahora" este gran parque infantil, al que, con la auditoría, se le está "dando una vuelta a todos los aparatos", a la vez que se abre "una hoja de ruta para la inversión nueva", la "más urgente", teniendo en cuenta que recientemente se han renovado atracciones, tras "once años en los que no se invertía".

Pernichi ha aclarado que la auditoría implica hacer "un diagnóstico en la parte en la que no ha habido nunca ningún problema", pues, según ha recordado, "los dos incidentes" que han tenido lugar hasta ahora se ha producido "en las zonas nuevas y, además, las empresas (instaladoras) han asumido esa responsabilidad", incluida la referida al accidente del 30 de septiembre, que implicó el ingreso hospitalario y la intervención quirúrgica de una niña que, según ha resaltado Pernichi, "se está recuperando bien", tras recibir el alta hospitalaria.

En cuanto a las acciones legales que puedan tomar los padres de la menor accidentada, Pernichi ha dicho que "están en su derecho" y que, si así lo decidieran, desde el Ayuntamiento se les ha "brindado" su "ayuda y apoyo, si es que necesitan algún asesoramiento técnico o jurídico", aunque, según ha subrayado, lo que más preocupa al Consistorio es la plena "recuperación de la niña".