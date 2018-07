El arte de mantener la cercanía de toda la vida

Córdoba está ya de rebajas de verano. Lejos quedan ya las típicas imágenes de aquellos tiempos del Cuéntame lo que pasó que componían las largas colas a las puertas de las tiendas ansiosos de que abrieran para lanzarse como fieras a devorar la mejor presa en forma de ganga. "Anda que no habré hecho yo cola rebaja tras rebaja a las puertas de El Corte Inglés. Dos horas antes de que abrieran ya había gente", cuenta Rafaela Muñoz. "Ya no voy al Centro de la ciudad a comprar. ¿Para qué? Si aquí, en mi barrio, encuentro todo lo que necesito", defiende Rafaela.

Con ese "aquí" se refiere al Centro Comercial Abierto Viñuela, donde los clientes entran a cuentagotas el primer sábado de rebajas en busca "pues de algo bueno, bonito y barato", sostiene Sonia Escalante, una joven que va a entrar en un establecimiento que lleva por nombre, precisamente, La Barata y en el que lee en el escaparate el clarificador reclamo Todo desde 4 a 10 euros. Esas bolsas con las que viene cargada son de tiendas del Centro de la ciudad, donde asegura que tampoco parece un clásico día de rebajas. "En el Centro hay gente en las tiendas, sí, pero tampoco es para tirar cohetes; lo bueno que es no hay agobios", puntualiza Sonia.

Al otro lado de la avenida Jesús Rescatado tiene Manuel Calvo su tienda. Calvo es el presidente del Centro Comercial Abierto (CCA) Viñuela y como el resto de tenderos de esta zona en la que reina el llamado comercio de cercanía, vamos, el tradicional de toda la vida, espera que las rebajas de verano sean un bálsamo que alivie las malas ventas del año "unas malas ventas en las que influyó mucho la climatología", sostiene.

Muchos socios del Centro Comercial Abierto La Viñuela adelantaron al pasado lunes las rebajas de verano, mientras que franquicias como las de Inditex o El Corte Inglés decidieron trasladar al pasado viernes el inicio de esas ofertas de temporada que en otros tiempos comenzaban puntualmente el 1 de julio. "Algunos de nuestros comercios han adelantado hasta una semana las ofertas porque hay una necesidad de venta, de sacar los stocks, ya que la campaña otoño-invierno está a la vuelta de la esquina", sentencia Manuel. "El objetivo es incentivar a la gente para que antes de irse de vacaciones, ya que el tiempo no ha acompañado y han caído las ventas, venga a nuestras tiendas; el objetivo es crearle esa necesidad", añade, para sentenciar que "la campaña de primavera-verano tiene mucho más aliciente y la gente más gusto a la hora de comprar, porque es más larga; lo que quiere decir que la gente se gasta más en la campaña de primavera-verano que en la de otoño-invierno. En las rebajas ocurre lo mismo, se vende en invierno, pero no tanto como en verano". En el Centro Comercial Abierto La Viñuela esperan un gasto medio por cliente "entre los 80 y los 100 euros", relata.

Tras la terrible crisis que provocó un descenso de las compras de hasta el 50%, los últimos años, según cuenta, están siendo de recuperación en esa zona de la ciudad en la que están ocupados casi el 90% de los locales. "Sólo tenemos entre un 10% y un 15% desocupados", puntualiza Calvo. Ese casi 90% de locales espera la llegada en temporada de ofertas estivales de clientes no sólo del barrio y de otros puntos de la ciudad, también de localidades de Jaén, Sevilla y hasta de parte de Extremadura. "Compartimos clientes, porque la gente sabe que aquí nuestro centro comercial tiene de todo", añade. Es el caso de Julián Aguayo, "que ya que he tenido que venir por negocios a Córdoba con mi familia desde un pueblo de Badajoz, pues he aprovechado; me han dicho que esta era una zona tranquila para comprar y con aparcamientos gratis para clientes", relata. "Mi mujer está ahora en una óptica comprado unas gafas de sol graduadas, ya que les dan dos por el precio de una, y también nos llevamos un traje para mi y un vestido pata mi hija, todo a buen precio; de todo", añade el extremeño.

"Nosotros damos a nuestros clientes una hora gratis de aparcamiento que en ciertos eventos [como puede ser la Shopping Hill que La Viñuela celebra en abril] ampliamos a dos horas", apunta Manuel. "Se supone que hay un gran proyecto municipal de ampliación de aparcamientos y eso nos ayudaría muchísimo más para que la zona continúe siendo atractiva; porque no es sólo nuestro comercio atractivo por lo que ofrece, también tenemos en la plaza de la Mosca el Mercamar, que también le da atracción a la zona", insiste. Y es que, como él mismo defiende, en un sector tan globalizado, "si se quiere algo diferente, nada mejor que el comercio tradicional".