Árboles sobre coches y caídas en la calle: el día a día de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba

Caídas en la calle por el mal estado en el que se encuentran las aceras o dar un traspiés por la cera caída en las procesiones y acabar con algún hueso dislocado. El hecho de que una racha de viento provoque la caída de la rama de un árbol sobre un coche o, incluso una farola son algunas de las reclamaciones patrimoniales que llegan a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, institución a la que intentan hacer responsable del accidente y, con ello, llevarse una indemnización que compense los daños de la baja laboral, en el caso de una persona, o de los desperfectos del vehículo.

Pues bien, en el caso del Ayuntamiento de Córdoba es la Asesoría Jurídica la que se encarga de tramitar estas reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Y de las últimas de ellas se ha hecho eco la Junta de Gobierno Local, que recoge entre otros accidentes la caída de ramas de árboles en coches estacionados.

Según la información que aparece publicada en este documento público del Consistorio, la Asesoría Jurídica ha decidido personarse en casi una decena de estas reclamaciones patrimoniales "en defensa de los intereses municipales".

Una de ellas, por ejemplo, se refiere a la denuncia presentada por una persona por los daños sufridos en su vehículo por la caída de una rama de un árbol en su vehículo mientras estaba estacionado en la calle Don Lope de Los Ríos, en el barrio de Santa Rosa en junio de 2022.

A esta primera se suma la caída en la calle de un hombre en la capital cordobesa, después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 haya emplazado a la Corporación municipal a que comparezca en el procedimiento interpuesto contra la desestimación del recurso de reposición desestimatorio de la reclamación por la responsabilidad patrimonial de la citada caída.

Pero aún hay más, porque en esta última Junta de Gobierno local también se ha dado luz verde a que la Asesoría Jurídica municipal también se persone en otra caso similar. En concreto, por los daños en otro vehículo por la caída de la rama de un árbol mientras estaba aparcado en la avenida Miguel de Unamuno, por la zona de la Fuensanta.

Y también otra caía de una rama de un árbol sobre un coche estacionado en la avenida de la Fuensanta en octubre de 2021 es otra reclamación patrimonial que ha llegado hasta los letrados municipales y que, de manera evidente, tratarán de defender a favor del Ayuntamiento.

Y no la rama de un árbol, sino una farola se desplomó contra el coche de un cordobés cuando estaba aparcado en la calle Platero Sánchez de la Cruz, en la zona del Rescatado. Otro accidente por el que el propietario del vehículo ha presentado otra reclamación y en la que también se personará el Consistorio.

A todas estas reclamaciones se suma una más por las lesiones y daños ocasionados a una persona como consecuencia de la caída producida debido "al mal estado del acerado existente en la carretera de Castro".

En el caso de que la persona afectada gane, el cálculo de la indemnización no es casual, ya que hay establecido un baremo de referencia. En concreto, en un primer momento se distingue entre el perjuicio personal básico y el particular. En el básico, el importe es de 31,05 euros al día y se cubre desde el día del accidente hasta la recuperación completa. El particular, por el contrario, se aplica cuando se pierde la autonomía para llevar a cabo tareas habituales.

Por su parte, dentro de la gravedad de las lesiones, hay tres escalas. La moderada fija 53,81 euros diarios, la grave 77,61 y la muy grave 103,48 euros diarios.