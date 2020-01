Un 75% de los alumnos de la Universidad de Córdoba (UCO) comparte apuntes por internet, según los datos facilitados por la aplicación Wuolah, plataforma usada para la subida y descarga de archivos universitarios. Esto supone que alrededor de 13.500 alumnos comparten apuntes a través de esta red, ya que, según los datos de matriculación de la UCO, hay en torno a 18.000 alumnos entre grados y máster.

Estos estudiantes tienen como objetivo primordial superar con éxito las asignaturas, ya que su vida universitaria y su futuro profesional dependen de ello. La fecha de entrega de trabajos y de realización de exámenes se mantiene impasible en los calendarios de los estudiantes, que deben aprovechar todos los recursos disponibles para poder cumplir con las obligaciones y dibujar el número más alto posible en su expediente académico.

La democratización de apuntes se ha convertido en tendencia, hasta el punto de que se erige como el método de estudio predilecto para muchos estudiantes universitarios. Así lo atestiguan los universitarios inscritos en la plataforma Wuolah, uno de los espacios españoles dirigido a compartir apuntes. La plataforma digital fue creada en 2016 a partir de una idea que emerge en el ámbito universitario. Francisco José Martínez, Enrique Ruiz, Javier Ruiz y Jaime Quintero consideraban que la educación debía diferir mucho de la “formación estandarizada” que propone la universidad.

Por ello, decidieron poner al acceso de todos cualquier material de estudio, si bien es cierto que desde Wuolah aseguran que no son “un buscador de apuntes al uso”, pues al solicitar todos los datos estudiantiles de los alumnos que se inscriben “les situamos en su clase de forma virtual” con objeto de que puedan descargar apuntes de forma gratuita. Asimismo, aquellos estudiantes que deciden subir sus materiales reciben una remuneración, la cual se percibe como “una recompensa al esfuerzo”.

En comparación al resto de provincias andaluzas, Córdoba es la cuarta en cuanto a estudiantes inscritos en Wuolah se refiere. No muy lejos quedan ciudades como Sevilla, Cádiz y Granada que “casi alcanzan el 100%”. Por detrás se ubica Huelva, con un 65% de los matriculados con cuenta en la plataforma, seguida de Málaga (50%), Almería (40%) y Jaén (30%).

Si las comparativas van más allá de la comunidad andaluza, las universidades madrileñas (Universidad Complutense, Universidad Politécnica, Rey Juan Carlos y Universidad Autónoma de Madrid ), con un 75% de estudiantes inscritos, o las valencianas (Universitat de València y Universitat Politècnica de València) se erigen como las que más registros reúnen, superando el 81% de alumnos registrados.

Wuolah aglutina en su archivo la mayoría de las carreras universitarias existentes en España, si bien es cierto que “algunas se escapan de los límites”, tal y como refleja el director financiero (CFO) de la compañía, Enrique Ruiz. Los grados más prácticos como las Bellas Artes carecen de documentos subidos por sus alumnos, en tanto que el temario se compone de ejercicios que evalúan la destreza del estudiante.

Tal volumen de información se traduce en alrededor de 30 millones de descargas de apuntes, unas cifras que prueban “la inevitable adaptación de la metodología de estudio a las nuevas tecnologías”, según resalta el responsable de marketing (CMO), Javier Ruiz.

Para los alumnos, herramientas como Wuolah son un avance en la forma de afrontar los estudios y de mejorar su preparación de cara a las exigencias de las diferentes asignaturas a las que se dedican en su paso por la Universidad. El presidente del consejo de estudiantes de la UCO (Ceuco), Jorge Ortiz, señala que este tipo de iniciativas “influyen positivamente, no todas las personas tienen los recursos para comprar tantos manuales”, al igual que el acceso a los ejemplares de las bibliotecas es limitado.

Ortiz asegura que no ha usado la aplicación, a pesar de que es bastante conocida entre sus compañeros, pero se debe a que prefiere “estudiar por los materiales de los profesores y los que se reflejan en las guías docentes”.

El presidente de Ceuco también apunta que desconoce “hasta qué punto es necesario”, pero argumenta que “si hay tantas personas que lo usan, se debe potenciar más, porque si ya lo usa una gran mayoría hay que seguir avanzando en ese proyecto”, con lo que apoya el crecimiento de esta plataforma siempre que reporte beneficios en los estudiantes y en la evolución de la vida universitaria.

Dentro de Wuolah se puede acceder a las diferentes asignaturas de cada grado, ordenadas por curso. En todas las disponibles, hay un elevado número de usuarios que sube archivos para que estén a disposición del resto –que no dejan de ser compañeros de clase–. Una de las usuarias de esta plataforma es Victoria Vidal, que cursa su último año del grado de Biología y accede a Wuolah para ampliar sus apuntes y recursos, ya que mantiene que “me parece muy útil, tanto como para ver exámenes de otros años y poder ver a qué te enfrentas, como para ampliar tus apuntes por si algo no lo has cogido bien o te falta algo de información”.

Vidal conoció la aplicación cuando estaba en segundo de carrera y comenzó a “buscar exámenes de otros años, algunos de mis compañeros me hablaron de esta web donde había exámenes”, por lo que se registró.Además, confirma que “en casi todas las asignaturas me ha servido de ayuda” y que “la mayoría, por no decir todos mis compañeros, la utilizan”.

En el otro lado están usuarias como Ana Santos, del mismo curso, que además de haber usado el servicio para completar sus apuntes se encarga de subir contenido para ponerlo a disposición de otros alumnos y que además se ve recompensado con que “por descarga te ganas un dinerillo”. Más que apuntes, sube a la red “trabajos de otros años, ejercicios con sus soluciones, preguntas de exámenes de años anteriores y prácticas completas de asignaturas”.

Soto conoció la aplicación al inicio de sus estudios universitarios y ha continuado usándola porque considera que “siempre está bien tener apuntes, trabajos de referencia o prácticas de otro años para completar los apuntes de ese año o estudiar de los mismos”.

En concreto, asegura que conseguir material a través de Wuolah “me salvó la vida en tercero de carrera con los apuntes completos de dos asignaturas en las que era complicado coger apuntes, bien porque el profesor no subía las diapositivas o porque era muy lioso el temario”. Finalmente, aclara que muchos de sus compañeros usan la plataforma “en asignaturas donde no queda claro qué apuntes coger”.

Aunque el sistema de Wuolah se haya hecho popular entre los universitarios cordobeses, compartir apuntes siempre ha sido algo común y los estudiantes siempre han encontrado la forma de que compartir conocimiento beneficie a todos.

Desde dejar los apuntes para que se realicen fotocopias en copistería a los grupos de Facebook, siempre ha existido alguna estrategia para eliminar obstáculos a la hora de aprobar una asignatura, siempre basados en la voluntad solidaria de aquel que ha realizado o conseguido el material.

Hoy en día, Wuolah es uno de los sistemas más usados, a igual que otros al alcance de todos como compartir archivos a través de Google Drive, por ejemplo.