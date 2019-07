El obispo prevé la apertura del Centro de Interpretación de la Mezquita para el año que viene

La Gerencia Municipal de Urbanismo firmó el permiso de obras en diciembre de 2018, cuatro años después de que el Obispado iniciara los trámites para poner en marcha proyecto, aunque en este tiempo la tramitación del mismo no ha estado exento de problemas.

El prelado ha informado que el proyecto cuenta ya con licencia municipal y “está en marcha desde el anterior mandato”, bajo el cogobierno de PSOE e IU . No obstante, ha reconocido que ahora con el gobierno local de PP y Ciudadanos en Capitulares, “se ha agilizado más”.

Un encuentro “sonoro” con el Ayuntamiento

El obispo, Demetrio Fernández, ha destacado que desde la Diócesis se han retomado las relaciones con el Ayuntamiento y, a su juicio, “ha sido muy sonoro”. Después de cuatro años sin recibir al prelado durante el mandado de PSOE e IU, hace dos semanas el alcalde, José Antonio Bellido, recibió al prelado en Capitulares, quien ha recordado que durante los últimos cuatro años “pedí ir, pero no me habían citado”. Fernández ha recordado destacado que se ha reunido con todos los alcaldes “menos con ella”, en referencia a la excaldesa, Isabel Ambrosio. Sobre la relación con Ambrosio ha declarado que “siempre ha sido buena y tenemos buena relación personal “, sin embargo, “por cuestión institucional” nunca le recibió y “yo lo he respetado”.