Las altas temperaturas ponen este lunes en riesgo a Córdoba

Mucho calor es lo que se espera este lunes en Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Córdoba y en la Campiña cordobesa por temperaturas que rozarán los 40 grados. Entre las 00:00 y las 06:00 se esperan 22 grados; entre las 06:00 y las 12:00, 36 grados; entre las 12:00 y las 18:00, 38 grados; y entre las 18:00 y las 24:00, 26 grados.

O lo que es lo mismo, la Aemet pronostica para este viernes una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 21. No hay de momento más alertas de la Agencia Estatal de Meteorología para Córdoba para lo que resta de semana, lo que no quiere decir que finalmente esos avisos se den algún que otro día. De hecho, para el martes 6 se esperan 37 de máxima y 21 de mínima, mientras que para el miércoles 7 los termómetros no bajarán de los 17 grados y subirán hasta los 34.

Las noches serán de esta manera también cálidas. Julio ha empezado con fuerza en lo que a las temperaturas se refiere en Córdoba. El jueves 8 la máxima será de 37 grados y la mínima de 18; el viernes 9, los termómetros no bajarán de los 19 grados tampoco y subirán hasta los 39; y el sábado 10, las máximas continuará siendo de 39 grados, mientras que las mínimas serán igual de cálidas que los días anteriores al no bajar de los 20 grados.