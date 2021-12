Los cordobeses Alfonso Cabello y Pedro José Sánchez, reconocidos con los Premios Plaza de España

La Delegación del Gobierno en Andalucía celebra el próximo jueves 16 de diciembre la XVII edición de los Premios Plaza de España, unos reconocimientos a organizaciones, instituciones y personas de la comunidad andaluza que han destacado en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores democráticos recogidos en la Constitución Española, que este año conmemora su XLIII aniversario. La gala se desarrollará a partir de las 12:30 en el salón de actos de la Fundación Cajasol, en Sevilla.

Esta nueva edición cuenta con 14 reconocimientos a personas, colectivos, instituciones y empresas que han destacado en el último año en la comunidad andaluza por su solidaridad, cooperación, justicia social y convivencia democrática, además de contribuir a promover la marca España dentro y fuera de nuestro país. Y entre ellos hay dos cordobeses: el ciclista paralímpico Alfonso Cabello y el científico Pedro José Sánchez.

El resto de galardones ha recaído en la Plataforma Solar de Almería (PSA); Bodegas Barbadillo; el sacerdote Gabriel Delgado a título póstumo; Carolina Marín, campeona olímpica en bádminton; el equipo de Bomberos de Granada capital en el bicentenario de su creación; el 50 aniversario de la Dama de Baza; el presidente de Prodiversa, Juan Carlos Espejo; Freepik Company, empresa tecnológica; Zahara; Valeo Iluminación; UGT-Sevilla y, por último, al acuartelamiento de Tablada en su centenario.

Con el fin de rendir un homenaje a la Constitución, la Delegación del Gobierno en Andalucía decidió instaurar los Premios Plaza de España en el año 2005, que simbolizan, según el acuerdo de creación, la “libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión”, “quienes, cumpliendo, defendiendo y difundiendo de manera desinteresada los valores y principios consagrados en la Carta Magna, son referente de todos los españoles y un orgullo para los andaluces”.

Alfonso Cabello

A sus 28 años, es uno de los grandes nombres de la historia del deporte adaptado tras su doble título de campeón paralímpico en Londres 2012 y Tokio 2020 y a sus dos medallas de bronce en Río 2016 y otra en Tokio 2020, seis títulos mundiales y más de una decena en los nacionales.

Nacer sin parte del antebrazo izquierdo, de ahí su clasificación como deportista con discapacidad física, nunca fue un impedimento para practicar cualquier deporte. Con 7 años dio sus primeras pedaladas y después practicó tenis, baloncesto, fútbol, balonmano y voleibol, pero terminó inclinándose por el ciclismo. Con 11 años formalizó su alta en el Club Cicloturista La Rambla y comenzó a entrenar junto al exprofesional Antonio Espejo, con quien debutó en competición junto a chicos sin discapacidad, lo cual no fue óbice para que obtuviese las primeras victorias tanto en carretera como en montaña.

Tras una concatenación de títulos y medallas a lo largo de su vida, el rambleño Alfonso Cabello sigue preparándose para ser mejor cada día, a caballo entre la Residencia Joaquín Blume de Madrid, los entrenamientos en el velódromo de Galapagar y las sesiones de ruta en los alrededores de Pozoblanco, donde vive buena parte del año.

Pedro José Sánchez Cordón

El científico ruteño es Doctor en Veterinaria (2003) y Premio Extraordinario de Doctorado (área de ciencias de la salud) por la Universidad de Córdoba, especializado en Patología Veterinaria.

En 2020 se incorporó al Centro de Investigación en Sanidad Animal (Valdeolmos, Madrid), perteneciente al INIA-CSIC, donde es responsable de la Unidad de Patología Veterinaria. Actualmente participa en diferentes proyectos enfocados a estudios de patogénesis y desarrollo de nuevas vacunas frente a enfermedades infecciosas animales (peste porcina africana y lengua azul) y enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores (fiebre del valle del Rift y fiebre del Nilo Occidental).

Colabora con los distintos grupos del CSIC liderados por los doctores Mariano Esteban, Luis Enjuanes y Vicente Larraga, que trabajan en el desarrollo de vacunas frente a SARS-CoV-2, y con otros grupos de investigación del INIA-CSIC como el liderado por el doctor Martín-Acebes enfocados en el desarrollo de tratamientos antivíricos frente al covid-19.

Como consultor externo de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en peste porcina africana, ha participado en distintas misiones para el control y erradicación de la enfermedad y es coinventor de una patente para una vacuna frente al virus de la peste porcina africana.

Hasta la fecha ha participado en más de una treintena de proyectos nacionales e internacionales financiados con fondos públicos y ha codirigido nueve tesis doctorales, así como numerosos trabajos fin de máster. Es coautor de 80 trabajos de investigación indexados en revistas científicas de alto impacto, seis capítulos de libros, una treintena de artículos de divulgación y más de 200 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales galardonados con media docena de premios. También ha sido invitado como ponente en más de una decena de congresos o reuniones científicas.