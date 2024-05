Expertos recomiendan estar alerta ante posibles alergias e intolerancias alimentarias durante la Feria de Córdoba

Mantener la hidratación, un buen control de la alimentación y tener precaución ante posibles alergias e intolerancias alimentarias son algunas recomendaciones para disfrutar de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de manera más saludable, vigilando también que los pacientes crónicos o quienes tomen medicación eviten los excesos, controlen los horarios de la comidas y no estén mucho tiempo de pie y al sol, según han señalado los doctores Ignacio García Núñez, Luis Manuel Entrenas, y Francisco Sánchez, jefes de servicio de Alergología, Neumología y Urgencias, respectivamente, del Hospital Quirónsalud Córdoba.

El doctor Ignacio García Núñez, también jefe de servicio de Alergología en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, ha recordado que estamos en plena época de floración del olivo y de las gramíneas, que están en ebullición este año por las abundantes lluvias del pasado marzo. Teniendo en cuenta que una de cada tres personas en Córdoba tiene rinitis y una de cada cinco asma, la exposición al albero de la feria y los niveles de polen altos se pueden mezclar “en un cóctel explosivo que puede terminar en un ataque de rinitis o de asma, sobre todo si no se ha tomado la medicación prescrita”.

Estamos en época de eventos sociales y celebraciones de distinto tipo en los que a veces se prueban platos que habitualmente no se suelen comer, “lo que puede desembocar en el debut de una alergia alimentaria o en la ingesta de alérgenos en los platos degustados”, por tanto, “si se es alérgico a alimentos (leche, huevo o frutos secos, entre otros), hay que tener cuidado con lo que se come, preguntar por los ingredientes que lleva y, ante la más mínima duda, no comerlo”, ha afirmado. Así, lo más importante para disfrutar de estos días de feria es evitar el riesgo. Además, ha añadido que las personas alérgicas que deban llevar adrenalina “no deben olvidarla en casa porque este medicamento salva vidas en caso de ser necesario”.

Los afectados de intolerancias alimentarias como gluten o lactosa, entre otras, deben tener cuidado con lo que toman, ya que directamente o a través de las trazas que pudieran contener los alimentos, se podrían presentar los síntomas digestivos característicos de una intolerancia alimentaria como son dolor de barriga, gases, eructos, vómitos, diarreas y malestar general.

Por otro lado, los pacientes con alergias alimentarias a productos como frutos secos, pescados, mariscos, leche o huevo, entre otros, deben cuidar lo que comen, así como “sus presentaciones enmascaradas en salsas o arroces”, ha señalado el doctor García. Al igual que ocurre con las intolerancias alimentarias, la ingesta de un alimento que provoque alergia “puede estropear el disfrute de la fiesta, ya que las reacciones pueden ser mucho más severas por la evolución natural de la alergia alimentaria y la presencia de cofactores que pueden agravar la reacción (alcohol, calor) y hacerlas más rápidas y graves”.

Otro aspecto a tener en cuenta es la exposición solar y “el riesgo de presentar urticarias solares o por fotosensibilidad y fototoxicidad de los medicamentos que tomamos habitualmente, por lo que hay que tener mucho cuidado al respecto, usar protección solar y consultar en caso de duda”. El doctor Garcia Núñez también se ha referido a las picaduras de mosquitos, abejas y avispas, sobre lo que ha destacado que “es fundamental estar bien atento y no dar brazadas a los insectos, pues se sentirán atacados y se defenderán, así que lo mejor es quedarse quietos, las abejas y avispas se irán, mientras que para los mosquitos lo mejor es usar repelentes y huir de zonas con basuras y acúmulo de agua”.

Por su parte, el doctor Entrenas ha explicado que los días de feria, romería, y eventos es importante disfrutar, así que “los pacientes con patologías respiratorias crónicas deben evitar exponerse a altas temperaturas, polvo y humo de tabaco, puesto que son factores que pueden provocar una descompensación de pacientes con enfermedades como por ejemplo la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

En este sentido, ha indicado que la feria se encuentra al aire libre, nos encontramos en época de polinización y hay presencia de caballos en el recinto ferial, por lo que las personas con asma “no deben olvidar tomar su medicación y seguir las medidas más adecuadas para disfrutar de los días festivos, como mantener su medicación, no olvidar llevar consigo la medicación broncodilatadora de rescate y ser razonables en todo momento. Si se tienen síntomas es mejor no ir y, ante la aparición de síntomas en el recinto ferial, conservar la calma, usar los broncodilatadores, y acudir a las asistencias que existen en el recinto.

A su vez, el doctor Sánchez Molina se ha referido a que “los excesos no son buenos en ningún aspecto”, y ha abogado por “la moderación tanto en las comidas como en las bebidas, limitando el consumo de alcohol para evitar intoxicaciones y otras circunstancias como traumatismos y caídas”. Ha añadido que es importante prestar especial atención a los niños, eligiendo aquellas atracciones adaptadas a su edad.