La alcaldesa evita dar un plazo sobre el cambio de nombres del callejero

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha evitado dar un plazo sobre el cambio de nombres del callejero. Ambrosio ha hablado sobre la polémica de la nueva rotulación de las vías, que se lleva a cabo en cumplimiento de un acuerdo por la Ley de Memoria Democrática.

Ayer, el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Andrés Pino (PSOE), afirmó a el Día que no se iban a cambiar más nombres de calles, aparte de las dos que ya están rotuladas con las nuevas denominaciones en la zona de Cañero y donde IU celebra hoy un acto de homenaje.

Ambrosio, en este caso, sí ha asegurado que los cambios se llevarán a efecto "de manera paulatina", pero no ha dado ningún tipo de plazo y ha justificado que los técnicos del Ayuntamiento tienen en estos momentos "muchas otras tareas".

Mientras tanto, IU se ha desplazado hasta Cañero para celebrar un acto de homenaje en las nuevas calles rotuladas: Manuel Rubia (antes Fernando Fernández Martínez) y Ana Claro Fuentes (antes Poeta Antonio Arévalo), ambos sindicalistas de CCOO.

Durante el acto, la cuarta teniente alcalde y delegada de Hacienda, Alba Doblas, ha recordado que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ya ha efectuado los cambios en el callejero y ha añadido que lo único que queda, por lo tanto, es llevar a cabo la sustitución de las placas.

Doblas ha afirmado que IU "no va a entrar en la voluntad política que tienen los demás", en referencia a que su socio de gobierno (el PSOE) puede que no lleve a efecto los cambios. La delegada de Hacienda sí se manifestó ayer duramente en Twitter, red social a través de la cual acusó al PSOE de "cobarde" y de no responder "a vuestros fusilados".

Que vergüenza @psoecordoba que no tengais la valentía ni de responderle a vuestros fusilados. Mucho acto de propaganda en Orive y poca acción de reparación. El Ayuntamiento solo cambia el nombre de dos calles donde IU hará campaña https://t.co/GKeXRTMqkL vía @eldiacordoba — Alba Doblas Miranda (@AlbaDoblas) 11 de abril de 2019

El Ayuntamiento debe cambiar todavía, por lo tanto, 11 rótulos de calles. La única que conllevaría más tiempo sería la sustitución en Cruz Conde, que pasará a llamarse Foro Romano, ya que en lugar de una placa lleva un azulejo.