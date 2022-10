El alcalde de Córdoba confía en alcanzar un acuerdo con el comercio ambulante este jueves para que vuelvan los mercadillos

Los comerciantes ambulantes de Córdoba han vuelto a la carga este martes. Más de 300 coches y furgonetas han participado en una marcha reivindicativa que ha partido a las 09:00 del Arenal y ha llegado hasta las mismas puertas de Capitulares en un recorrido que ha colapsado el centro durante buena parte de la mañana. El presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, ha hablado de una protesta "masiva" que ha obligado a cancelar los tres mercadillos previstos para la jornada, los que se celebran en la Ladera, la Unidad y las Setas.

"No nos vamos a rendir hasta que no nos atiendan", ha advertido Torcuato, quien ha apelado directamente a al alcalde, José María Bellido, como interlocutor y ha vuelto a insistir en que el Ayuntamiento practica un "genocidio laboral" contra el colectivo.

"Solo luchamos por nuestros derechos, porque estamos sufriendo mucho. ¿Dónde está el alcalde?", ha interpelado el portavoz de Comacor. La caravana reivindicativa ha terminado en El Arenal, donde precisamente los domingos se celebra uno de los mayores mercadillos de toda la provincia.

Más tarde, preguntado por los periodistas, Bellido ha intentado rebajar el tono y ha asegurado que los técnicos del área de Comercio del Ayuntamiento están trabajando para llevar una propuesta concreta a la reunión con Comacor agendada para el jueves, donde intentarán "llegar a un acuerdo". El primer edil ha recordado que tras esta movilización se encuentra la no renovación de 12 licencias de comercio ambulante. Cuatro de ellas se han llevado al juzgado, y otras ocho están pendientes de resolver en el área de Comercio.

En este sentido, Bellido ha explicado que se trata de una cuestión "puramente administrativa" en cuanto a que algunos expedientes no cumplían los requisitos para que la licencia se renovara, si bien ha insistido en que el Ayuntamiento "está trabajando para encontrar una solución administrativa legal para esos supuestos", para lo que se ha solicitado la ayuda de la asesoría jurídica. "Es como si a uno le ponen una multa por saltarse un semáforo. No es porque el alcalde te quiera multar, salvando las distancias", ha comparado el primer edil, quien ha insistido en que "no es una cuestión política".

En cuanto a la petición de autorizar un mercadillo nocturno, como demanda Comacor, Bellido ha explicado que la intención del Ayuntamiento es que se pueda celebrar el próximo mes de noviembre. El regidor ha destacado las distintas ayudas otorgadas en los últimos años a raíz de la pandemia de covid-19 al sector a través de distintas áreas, aunque de acuerdo a las recientes movilizaciones ha reflexionado que pueden haber sido "insuficientes".