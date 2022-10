El alcalde de Córdoba reclama que los Presupuestos Generales del Estado incluyan la Variante Oeste y los accesos a la Base Logística

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha criticado este viernes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dejen fuera el proyecto de la Variante Oeste y los accesos a la Base Logística del Ejército de Tierra.

El regidor ha manifestado que, un año más, las cuentas del Estado para la ciudad son "decepcionantes" y ha hecho "una llamada a la responsabilidad de todos". "No soy de confrontar, pero sí de reclamar lo más justo para nuestra tierra", ha aseverado.

En ese sentido, ha destacado "asuntos que son fundamentales que deben estar en los PGE sí o sí" porque "los necesitamos para seguir creciendo". Uno de ellos es la Variante Oeste, que es "una necesidad estratégica de la ciudad, que además cuenta con la Junta de Andalucía, que ya ha dicho que lo ha incluido en su proyecto de presupuestos". Por lo tanto, espera que "se rectifiquen estos PGE y vengan las partidas porque es necesaria para el crecimiento de la ciudad".

Esa variante, ha explicado, es "la que nos descongestiona todo el nodo logístico de Poniente, hay un parque que está creciendo y un centro intermodal, y necesitamos esa variante para que los camiones que van a venir con contenedores no tengan que acceder y salir prácticamente por el centro de la ciudad".

Bellido también ha reclamado "que nos ayuden en los accesos de la autovía al polígono de la Rinconada, en definitiva, a la nueva Base Logística del Ejército de Tierra". Así, ha destacado que es un proyecto que cuesta ocho millones de euros que, !si los cargan de nuevo sobre la Junta de Compensación, es decir, sobre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y los propietarios particulares, nos sobrecargan en un esfuerzo que ya es muy importante".

En esa línea, ha recalcado que el Consistorio va a aportar 25 millones de euros para la Base y la Junta 100, "a lo que hay que sumar que en la urbanización ya hay 38,7 millones de euros de la Junta, más nosotros que tendremos que poner otros seis u ocho millones". "Lo único que pedimos es que ayuden al desarrollo de ese proyecto haciéndose cargo el Ministerio de Fomento de esos accesos, que cuestan tanto porque tienen que pasar los vehículos que van a transportar los carros de combate, por lo tanto es una infraestructura que tiene que estar reforzada, por eso el presupuesto es tan alto". Bellido entiende que sería "una colaboración leal entre administraciones que Fomento se hiciera cargo de ese acceso".

Por otro lado, el alcalde cree que "necesitamos un mayor ritmo de inversión, a más velocidad y mayor cuantía, para el ramal central de los corredores ferroviarios". Al respecto, ha reconocido que "es cierto que va apareciendo en los Presupuestos, pero muy poco a poco". Este es "otro proyecto estratégico" porque nos mete en los nodos logísticos de toda España y toda Europa". Por lo tanto, "necesitamos que esa inversión se acelere", ha reclamado el alcalde "con toda la lealtad institucional, pero con toda la firmeza".

Otras inversiones importantes que piensa que deberían "venir con más celeridad" son la nueva Comisaría de la Policía Nacional, "que parece que un año más se posterga a 2024, la Biblioteca del Estado, que no acaba de finalizar...". Se trata de cuestiones "no estratégicas, pero sí importantes para la ciudad".

Por otro lado, Bellido ha pedido que en los "asuntos primordiales de ciudad, como es la Base Logística, todos sigamos con la unión que teníamos hasta ahora". En este sentido, se ha referido a que esta semana se han repetido "de cuando en cuando voces en el Partido Socialista que empiezan a poner en duda, que empiezan a reclamar...". Sobre esto ha aseverado que "el Ayuntamiento de Córdoba tiene ya 25 millones listos para pagarle a Defensa en cuanto firmemos el convenio, están en la cuenta del banco; y la Junta tiene 38,7 millones consignados para la obra de urbanización".

En esa línea, ha añadido que "en los PGE se puede comprobar que los primeros años de esa base se van a financiar con las aportaciones del Ayuntamiento y de la Junta", algo de lo que no se queja, pero pide "que no se nos ponga en duda nuestro compromiso ni nuestra aportación". "Lo único que pido es que la lealtad sea de ida y vuelta" y "no haya dobles juegos entre instituciones y partidos; eso me parece que está fuera de lugar", ha concluido.