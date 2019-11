Alberto Garzón: "Si Unidas Podemos es fuerte, Pedro Sánchez mirará a la izquierda"

–Después de analizar el debate, ¿será fácil conformar gobierno tras el 10-N?

–Depende de la voluntad política. Pablo Iglesias fue el único candidato que dijo, y de forma clara, lo que queremos hacer. Queremos un acuerdo de izquierdas que implique medidas políticas, económicas y laborales de izquierdas. Sin embargo, nos encontramos con un PSOE que nos despreció esa oferta y que pidió la abstención del PP y de Cs, que creo que se la darían. Pero eso tiene un coste en forma de políticas económicas de derechas. Por eso, cuanto más fuerte sea Unidas Podemos más difícil será ese acuerdo de las derechas.

–¿Ve posible un pacto PP-PSOE y el regreso al bipartidismo?

–Hay sectores que lo prefieren, las grandes empresas y fortunas de nuestro país, la CEOE, o el propio Felipe González o Mariano Rajoy, que ya dijeron que lo que quieren es una gran coalición. Pero creo que el PSOE no será tan bruto de hacerlo de forma tan explícita, quiere la abstención de PP y Cs, que es un apoyo también. Es una medida que va a ir condicionada. Lo que ocurre es que muchos votantes del PSOE estuvieron ayer [por el lunes] confusos, desconcertados, y nosotros le pedimos a ellos que cuanto más nos apoyen a nosotros más fáciles serán los acuerdos por la izquierda.

–Ha dicho en más de una ocasión que el PSOE se desplaza a la derecha, ¿pactaría Unidas Podemos con un PSOE derechizado?

–El PSOE está en una estrategia de ganar los votos del PP y de Cs, eso se ha visto de forma muy clara. Nosotros siempre pactamos políticas concretas. Derogar la reforma laboral, bajar el precio de la luz, el del alquiler y las medidas que hacen falta para ello. Si el PSOE está dispuesto, nosotros sí. Pero la sensación que tenemos es que ha habido una transformación de Pedro Sánchez, que en 2016 decían que le habían echado de la Secretaría General de su partido por querer pactar con Podemos y que ahora dice que no podría dormir si hubiera llegado a un acuerdo con nosotros.

–¿Cómo se moviliza a un electorado, sobre todo al indeciso, que ha tenido que votar cuatro veces en cuatro años en unas generales?

–Hay una parte de la intención de ir a repetir las elecciones que tiene que ver con acabar con nosotros. Pedro Sánchez creía que la división en Unidas Podemos podía emerger, que podría frustrarse mucha gente y que no nos votarían. Estamos demostrando que somos una fuerza resistente, que podemos revalidar los resultados porque la gente que nos votó en abril nos volverá a votar. Pero Pedro Sánchez juega con fuego, yo le dije que era muy arriesgado repetir elecciones, era darle una segunda oportunidad a la derecha y hacer recaer la responsabilidad sobre las espaldas de las izquierdas, de la gente que lo está pasando mal en la crisis y que lo que se encuentra es que los dirigentes políticos no se ponen de acuerdo. Estamos intentando explicar a esa gente, con medidas concretas, que no se pueden quedar en casa.

–La entrada en el tablero de Más País, ¿ayuda o perjudica?

–Yo me presento en la provincia de Málaga, conseguimos el segundo escaño por 1.500 votos de diferencia con Vox. Si Más País recibe 1.500 votos que provienen de nosotros y todo lo demás sigue igual, Unidas Podemos perdería el escaño en beneficio de Vox. La división de la izquierda siempre perjudica. Nosotros, IU, siendo una organización diferente de Podemos hemos trabajado unidos porque entendemos que la gente prioriza la unidad. Creo que Más País es un error, es legítimo que se presente, pero es un error, en la mayoría de las provincias va a quitar escaños primero a Unidas Podemos y después al PSOE, en beneficio de las derechas.

–En cuanto a esas derechas, la más extrema parece que sube como la espuma en las encuestas, ¿por qué cree que ocurre esto?

–Vox es el hijo legítimo de Cs y del PP, que se han dedicado años a incendiar a costa de Cataluña y de otras cuestiones, creando así las condiciones para que emerja Vox. Vox representa el franquismo, es un partido ultraconservador y ultraliberal que se parece más a Donald Trump que a cualquier otro partido europeo. Eso, en un momento de crisis en el que la gente lo está pasando mal, desgraciadamente es atractivo para algunas personas. La mejor manera de neutralizar una extrema derecha como la de Vox es haciendo políticas sociales que vayan a la raíz de los problemas. Derogar la reforma laboral, subir los salarios, bajar los precios de la vivienda... Todo eso hará que la gente viva mejor y que no se sienta atraída por discursos del odio como el de Vox.

–¿Preferiría Unidas Podemos un gobierno PSOE-Cs o PSOE-PP antes que ceder ante Pedro Sánchez?

–No. Lo que queremos es un acuerdo de izquierdas y creemos que un acuerdo del PSOE con PP y Cs va a ser una reforma laboral con la mochila austriaca, despido gratis. Esto ya lo ha defendido Pedro Sánchez. Esas propuestas son las que ponen en común al PP, Cs y al PSOE. Nosotros solo contemplamos un escenario que es el acuerdo de izquierdas y, por lo tanto, hay que transitar. Pero como se dice popularmente, dos no se casan si uno no quiere. Si el PSOE no quiere no será posible. Creo que el PSOE va a querer más tanto más fuerzas tengamos nosotros. El PSOE ha demostrado con Pedro Sánchez a la cabeza que pueden cambiar en función de nuestra fuerza. Si nosotros somos fuertes, ellos mirarán a la izquierda, si nosotros somos débiles el PSOE se echará en brazos de PP y Cs.