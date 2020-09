Al-Zahara denuncia el incumplimiento de la normativa de veladores y las leyes sanitarias de una decena de bares

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha pedido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que ordene la actuación sobre negocios hosteleros "rebeldes" que no cumplen la normativa de veladores, los acuerdos establecidos con Hostecor y las normativas sanitarias, todo ello, ha reprochado, "sin que el Ayuntamiento se dé por aludido".

La Federación entiende que, "con esa pasividad, el Ayuntamiento pone en peligro la salud de los cordobeses y cordobesas por el mero hecho de favorecer de forma no legal a un negocio concreto en contra del interés general".

Al-Zahara ya ha trasladado a la Gerencia de Urbanismo este problema, sin que, asegura, haya habido respuesta a sus reclamaciones. Según la Federación, hasta una decena de negocios incumple "de forma flagrante" la legalidad urbanística y sanitaria vigentes. Al-Zahara ha apuntado que esto "excede la comprensión y flexibilidad que ha mostrado el movimiento vecinal ante las dificultades que está sufriendo el sector hostelero", a lo que ha añadido que "el límite siempre ha sido la no alteración de la convivencia ciudadana (ruidos, horarios o accesibilidad) ni la generación de peligros de contagios en esta época de crisis sanitaria".

La Federación ha asegurado que estos negocios a los que se refiere no tienen licencia, por lo que son "competencia desleal, que ocupan espacios públicos no autorizados, que impiden el uso de bancos y otro mobiliario público del que se apropian, que no respetan el control de horarios ni la distancia social entre mesas, actuando en busca del lucro sin más".

La organización vecinal ha afirmado además que la mayoría de estos negocios están también denunciados por el propio sector hostelero porque son "un mal ejemplo para la inmensa mayoría de bares y restaurantes que sí cumplen con sus obligaciones y existen actas de policía local denunciando esta situación que duermen en algún cajón de la Gerencia de Urbanismo".

Por lo tanto, Al-Zahara ha lamentado que aún no se haya contestado a la solicitud conjunta del sector vecinal y del hostelero para mantener una reunión con la Gerencia de Urbanismo de cara a preparar la próxima convocatoria de licencias de terraza para el año que viene.

Esa reunión, ha concluido, "debe también evaluar lo acontecido en estos seis meses de pandemia y plantear lo mejor para la convivencia para la próxima temporada. Es un error que reine la impunidad porque el infractor se siente protegido, lo que solo puede originar enfrentamientos ciudadanos ante la necesidad de defender la accesibilidad, el descanso y la salud".