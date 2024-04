Los agricultores de Córdoba reparten media tonelada de naranjas en protesta por la situación del campo

El campo ha vuelto a la calle en Córdoba para denunciar la situación que atraviesa el sector. Convocada por Asaja Córdoba, COAG y Cooperativas-Agroalimentarias la protesta ha tenido lugar en la plaza de la Constitución, justo en frente de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, donde las patronales agrarias han repartido media tonelada de naranjas.

A modo simbólico, han depositado un par de cajas de naranjas frente a la entrada de la Subdelegación del Gobierno y han arrojado algunos cítricos en el suelo.

Bajo el lema Por la supervivencia del campo, las organizaciones agrarias han vuelto a denunciar la situación "ruinosa" de todos los sectores productivos debido a la "falta de infraestructuras hidráulicas y de regadíos", los "altos costes de producción" o una ley de la Cadena Alimentaria "que no soluciona los problemas del sector", entre otras cuestiones. A la protesta también han acudido representantes de CCOO, que está negociando el convenio del campo. Su presencia no ha causado una buena impresión a las organizaciones agrarias, que han recordado que esta organización agraria no es mayoritaria.

Hasta allí ha acudido el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, quien ha hecho referencia a la reunión que mantuvieron las entidades agrarias hace unas semanas con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y de la que surgieron unas medidas que son "absolutamente insuficientes para lo mal que está el sector agrario" y ha añadido que tampoco "solucionan los problemas que tenemos y dan medios parches".

Fernández de Mesa ha criticado también que desde el Gobierno central se haya asegurado que el sector agrario ha registrado un incremento del 14% este año y lo ha negado. En este punto, se ha preguntado "qué pensarán en el Ministerio con las protestas en las carreteras y en las ciudades -que hacemos- por la situación tan difícil que tenemos".

En su intervención, ha expuesto algunos de los problemas que arrastra el sector primario, que van "desde la necesidad de agua para riego, obras hidráulicas para recoger agua de los ríos y que los agricultores la guarden para que no se vayan al mar hasta la gravísima presión medio ambiental".

En este punto, Fernández de Mesa ha denunciando que "no nos dejan practicar la agricultura tradicional, sino que nos ponen trababas que dan a lugar a más costes y menos producción en un momento competitivo internacional como consecuencia de la globalización y en la que nos obligan a tener productos con escala y lo más baratos posible".

Una situación que conlleva, según ha expuesto, a que surjan problemas de carácter social, como la fatal de empleo en la agricultura, que da a lugar a que los trabajos se retrasen y que incluso algunos no se puedan realizar".

En el caso de los cítricos ha indicado que el precio medio de la naranja en el campo está ahora mismo en 24 céntimos "cuando los costes están en 30, es decir, que cuando llegan a las grandes superficies el precio ha subido un mil por ciento". Es por ello, que ha las tres entidades agrarias han repartido 500 kilos de naranjas "para que población de Córdoba las pueda degustar".

La secretaria provincial de COAG Córdoba, Carmen Quintero, por su parte, ha recordado que desde las entidades agrarias "nos vemos obligados a realizar concentraciones y actos de protesta porque una vez analizado el documento que el ministro planteó consideramos que son insuficientes e imprecisos". "Ese paquete de medidas para nada viene a solucionar el problema del sector", ha incidido.

Gran parte de su discurso se ha centrando en criticar la reforma de la PAC, a la que calificado de "nociva" y de la que asegurado que "viene a empeorar la situación". "Fue una reforma que él diseñó a espaldas del sector agrario y sin estudio de impacto", ha afirmado. Quintero ha añadido que "cuando se ha puesto en funcionamiento se ha demostrado que viene a empeorar la situación".

Quintero también ha hecho referencia a las infraestructuras hidráulicas y la necesidad de que lleguen "medidas para paliar la sequía". "Hay que mirar a todas las administraciones y la Consejería también se tiene que poner las pilas para que las medidas lleguen en tiempo y forma y el dinero llegue a los agricultores y ganadores que lo están pasando bastante mal por la sequía".

También ha señalado que "hay una gran pérdida de rentabilidad en nuestras explotaciones que impiden que los profesionales del sector podamos vivir dignamente de nuestro trabajo".

"Lo que pedimos es que se mejore la ley de cadena agroalimentaria, que se dote de recursos y que se haga público un observatorio de los costes para que el consumidor sepa cuál es el coste real de producir alimentos, además de un un registro digital de los contratos para evitar venta a pérdidas; son medidas que no cuestan una gran cantidad de dinero", ha expuesto.

Otro de los puntos a los que ha aludido ha sido a la llegada de los productos de terceros países, que "vienen sin control ninguno" y ha pedido que haya más inspecciones porque "está en juego la salud del consumidor porque vienen con pesticidas y materias activas prohibidas en Europa desde hace más de 20 años". "No podemos competir cuando hay una competencia desleal", insistido.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, ha alertado de la "falta de rentabilidad del campo". "Tenemos mucha preocupación por el campo y es problema de que no llegue gente joven al campo por esa falta de rentabilidad", ha reiterado.

También él ha criticado las medidas de la PAC y la pérdida de ayudas registradas en el último año. Sánchez de Puerta, además, ha considerado necesario que "hay que aumentar la superficie regable para Andalucía".