El sector agrario reclama en Córdoba ser el epicentro divulgativo de la realidad del campo

Organizadas por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y con la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Junta de Andalucía durante los pasados días 21 y 22 de febrero, se ha celebrado en el palacio de Congresos de Córdoba, una nuevo encuentro Universidad Pyme que, bajo el lema Sembramos futuro, ha abordado la transformación digital de las pymes, autónomos y emprendedores del sector agrícola.

En esta ocasión, también se ha contado con la colaboración de la Comisión Paritaria Sectorial Agraria y las organizaciones que la componen: COAG, UPA, Asaja, FICA, UGT y CCOO Industria.

La importancia de este evento la resaltó en una de las mesas redonda Inma Lopera, de las cooperativas agrarias de Andalucía: “Las empresas han tomado conciencia de la importancia de contar con la comunicación, pero en este sector nos encontramos con muchas pequeñas empresas que no pueden permitírselo. A veces no es que el sector no apueste por los medios de comunicación, es que no tienen los medios suficientes”.

Sin duda el protagonismo que estos días ha adquirido el sector agrícola ha estado presente a lo lago de ambas jornadas y una de las conclusiones a las que se ha llegado en las mismas es la necesidad de dar más voz al campo. Así lo afirmaba Nelson López de la Cal: “El sector agroalimentario y agrario tiene que abrirse a la comunicación, es necesario que estén dispuestos a hablar, a contar ellos lo bueno y lo malo que les ocurre".

Para Ángela Rodríguez, por su parte, "la importancia de la comunicación en el sector agrario radica en ser el epicentro divulgativo de la realidad del campo. Los avances en digitalización deben venir de la mano de un aprendizaje por parte del sector, los periodistas y profesionales de la comunicación son una herramienta que no sólo deben utilizar para vender un proyecto concreto o quejarse por una situación de crisis, sino como socio implicado en el sector que le permite darse a conocer, estar presente siempre y no de forma estacional”.

El objetivo de este nuevo encuentro Universidad Pyme ha sido el de impulsar la transformación digital en un sector, el agrícola, poniendo a su disposición nuevos recursos digitales y formativos. En este congreso se ha analizado la digitalización en este sector desde varios prismas, como son: las ayudas, el reto que supone para las empresas, la formación y cualificación, los nuevos perfiles profesionales, etc…a través de conferencias, exposiciones y espacios de networking.

Las jornadas han estado dirigidas a todas aquellas personas interesadas en el sector agroalimentario y agrario, entidades públicas y privadas, empresas y personas emprendedoras sensibilizadas e implicadas en la transformación digital, también para aquellas vinculadas a la formación y el empleo, y han sido un éxito de participación de profesionales del sector y alumnos de diversos institutos y escuelas de formación agraria.

Las jornadas fueron inauguradas por el director general de Fundae, Antonio de Luis Acevedo, y clausuradas por Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del SEPE.

Universidad PYME es una iniciativa enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para dar respuesta a la necesidad de mejorar digital y tecnológicamente a las empresas y a las personas, mejorando así la empleabilidad de los trabajadores, la productividad y la competitividad. Está impulsada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y se enmarca en el Año Europeo de las Competencias.