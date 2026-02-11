La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento este viernes en Córdoba

No hay tregua para la estabilidad meteorológica en Córdoba. Tras el paso de hasta ocho borrascas de alto impacto desde que acabó el año 2025, que han dejado intensas precipitaciones a lo largo y ancho de toda la provincia cordobesa, ahora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado de que va a activar el aviso amarillo por fuertes rachas de viento este próximo viernes en Córdoba.

El aviso, según la información publicada por la Aemet, estará activo desde las 09:00 y hasta las 20:59 en la capital cordobesa, además de en las comarcas de la Campiña, el Alto y el Valle del Guadalquivir y también en la Subbética. En todas estas zonas, según el pronóstico lanzado por el organismo estatal, se registrarán rachas de viento de hasta 70 km/h.

Además, volverá a ser una jornada lluviosa, puesto que el riesgo de que se registren precipitaciones este próximo viernes es del 100% hasta el mediodía, mientras que desde las 12:00 y hasta la madrugada es del 95%. Un día en el que, además, las temperaturas se moverán entre los 10 y los 17 grados.

El riesgo de lluvia desaparece este jueves en Córdoba

Para este jueves, 12 de febrero, por su parte, la Aemet también ha informado de que desaparece el riesgo de lluvia en la capital cordobesa y, si se cumple este pronóstico será el primer día desde el pasado sábado en el que no habrá que sacar el paraguas a la calle.

Por el momento, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología recoge que será un día de cielos poco nubosos y en el que el mercurio se moverá entre los 12 y los 19 grados.