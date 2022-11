Antonio Pachón es el responsable del área de Educación de CSIF en Córdoba, un cargo en el que lleva medio año. Subraya la necesidad de que de una vez por todas se consiga un Pacto de Estado por la Educación y que no se ideologice y también insiste en la necesidad de reducir as tareas burocráticas de los centros.

-Lleva al frente del área de Educación de CSIF Córdoba desde hace ya más de seis meses, ¿qué balance hace de este periodo?

-Han sido seis meses trepidantes, aunque han estado las vacaciones escolares por medio. Se puede decir que no he tenido periodo de adaptación. Suerte que tenía experiencia para poder asesorar a los compañeros como delegado. La experiencia y la formación en gestión y liderazgo como director de un centro también me ha servido. Asimismo, el gran equipo que tenemos de delegados de educación que llevan muchos años atendiendo y sirviendo al profesorado son un gran respaldo a mi labor. Resulta muy gratificante cuando contactas con compañeros y consigues resolverle el problema concreto que tiene en ese momento. Lo más arduo quizás ha sido la tarea de negociación con la Administración.

-¿Qué retos y objetivos se ha propuesto cumplir a lo largo de su paso por este área?

-Hay algunos objetivos que ya estaban en marcha y que, después de las últimas actuaciones, tanto en medios como en la calle, se han cumplido. Así es el caso de la equiparación salarial del profesorado andaluz con las comunidades mejor pagadas o una sentencia ganada por los servicios jurídicos de CSIF se consiguió que la Consejería ampliara los permisos vinculados a la maternidad y a la paternidad. Queremos seguir incrementando las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y a la mejora de las plantillas docentes. No vamos a dar tregua a la administración y seguiremos denunciando la pérdida de unidades en la enseñanza pública. Otro caballo de batalla que tenemos es la reducción de las tareas burocráticas de los centros.

-¿Podría enumerar algunos retos más?

-Tenemos muchos más. La implementación de una carrera profesional, ofertas de empleo público amplias por encima del 100% de la tasa de reposición, exigiendo mejoras retributivas vinculadas al IPC, la dignificación del profesorado, la defensa del concursillo para que más de 1.000 docentes puedan estar un poco más cerca de sus hogares, la continuidad de Muface y la mejora de sus prestaciones, la aprobación del Estatuto Docente y un Pacto de Estado que permita la estabilidad normativa necesaria en nuestro sistema educativo. Para poder conseguir todo esto aspiramos a revalidar los magníficos resultados de las elecciones sindicales del 2018 que nos situaron como primera fuerza sindical no solo en la educación cordobesa y andaluza sino como provincia con el mayor porcentaje de votos de toda España.

-CSIF presentó una encuesta el inicio del curso escolar que aseguraba que el 97% de los docentes de Córdoba considera su carga burocrática excesiva o abrumadora. ¿Ha habido algún avance al respecto o la carga sigue siendo la misma?

-No, en absoluto. El profesorado cordobés sigue sufriendo una excesiva carga burocrática en su quehacer diario, lo que impide que pueda destinar todo el tiempo que sea posible a su labor principal, que no es otro que atender a su alumnado. Sin duda, esto supone un perjuicio a la calidad de la enseñanza. Por este motivo, desde CSIF le presentamos al Gobierno andaluz y a los distintos grupos del Parlamento de Andalucía un plan de choque para reducir el exceso de papeleo superfluo en los centros educativos, que además provoca una gran frustración y desmotivación entre el profesorado . Celebramos que la Consejería haya anunciado la creación de un grupo de trabajo, en el que CSIF estará presente, para analizar y adoptar medidas para reducir la carga burocrática innecesaria al sector docente. Aspiramos a que este curso 2022-2023 sea el de la eliminación del papeleo superfluo en los centros educativos andaluces y así lo vamos a exigir a la administración educativa.

-La bajada de ratio es una demanda constante por parte de las organizaciones sindicales, justo cuando en los últimos años se han cerrado numerosas unidades escolares por la caída de la natalidad; CSIF llegó incluso a poner en marcha una campaña para ello ¿Por qué cree que la administración educativa no lo lleva a cabo?

-Es una pura estrategia economicista. Sigue siendo nuestro objetivo que se reduzca la ratio y que se ponga freno al cierre de unidades en la enseñanza pública. Y ello, naturalmente, debe venir acompañado de un incremento de las plantillas del profesorado, no como un fin en sí mismo, sino para conferir una mejora a la calidad del sistema educativo público. No puede ser que se sigan perdiendo unidades en los colegios públicos y la Administración no puede escudarse en la bajada de la natalidad para tomar estas decisiones. En su lugar, debe optar por reducir la ratio con el fin de que la atención al alumnado sea más individualizada. Según nuestros cálculos, consideramos que hace falta incrementar la plantilla en Córdoba en más de un millar de docentes.

-¿Cuáles son las necesidades más acuciantes del sistema educativo en Córdoba?

-Necesitamos que se alcance un pacto que dote de estabilidad al sistema educativo, con aumento de las competencias del claustro o la implementación de medidas para la promoción profesional. Es también acuciante poner el acento en mejoras para la atención a la diversidad. Defendemos el concursillo, la continuidad de Muface y la mejora de sus prestaciones.

-¿Considera que la calidad educativa está garantiza en Córdoba?

-Mientras no alcancemos los objetivos referidos anteriormente será imposible alcanzar una calidad educativa que nuestra provincia merece.

-Hay centros educativos, como el instituto Averroes, que ha salido a la calle para protestar por la falta de personal en la plantilla de administración y servicios. ¿Qué solución propone CSIF al respecto?

-Si bien no es una competencia directa exclusiva de nuestra Junta de personal Docente, ya que se trata de PAS, también es cierto que nuestros centros educativos son un ecosistema en la que, si algunos de sus miembros faltan, se ven afectados todos los demás y, por eso, hemos estado apoyando las actuaciones convocadas por la comunidad educativa del instituto Averroes. El servicio que presta el personal no docente de los centros es esencial para su buen funcionamiento y, en este sentido, el plan que ha negociado la Junta con CSI debe ser un primer avance, pero se queda corto. La Administración debe proveer una solución estructural y definitiva que garantice la cobertura de todas las plazas en la relación de puestos de trabajo de los centros educativos además de las necesidades que puedan ir surgiendo. El 23 de noviembre nos manifestamos en la calle y esta será una de nuestras reivindicaciones en defensa del servicio público

-Una de las críticas que se han realizado por parte de los sindicatos en los últimos años ha sido la ventaja de la enseñanza concertada, como no cerrar líneas, frente a la pública. ¿Considera que el Ejecutivo autonómico prioriza a este tipo de enseñanza?

-CSIF defiende únicamente la enseñanza pública, sin ambigüedades. Dentro de nuestras reivindicaciones nos negamos a la concertación de los niveles no obligatorios, apoyando y potenciando una suficiente red de centros de titularidad Pública. En Córdoba se tiene que realizar una apuesta firme por la Formación Profesional en centros públicos y, por tanto, se tiene que incrementar la oferta pública de plazas, puesto que son miles los alumnos y alumnas que se quedan fuera curso tras curso. Además, se tienen que mejorar los recursos y las infraestructuras para que se ofrezca una FP de calidad y se puedan formar los técnicos medios y superiores cualificados que necesita nuestro mercado laboral.

-La entrada en vigor de la Lomloe ha provocado numerosos reparos en el sector educativo, ¿cuáles son los aspectos positivos y los negativos de la misma?

-Nuestro sistema educativo es completamente inestable desde el punto de vista legislativo. No es de recibo que en los últimos 25 años se hayan tenido más de seis leyes orgánicas educativas. Es necesario un Pacto de Estado por la Educación que le confiera estabilidad y que la educación no se convierta en un arma arrojadiza en la contienda política. Respecto a la estructura de dicho pacto como tal, se debe tener en cuenta la opinión de los expertos en Educación, que son los docentes. Pero la clave para tener un sistema educativo eficaz es conferirle mayor estabilidad y respeto hacia la Educación por parte de todos los agentes implicados. La ley educativa debe dejar los principios ideológicos o partidistas a un lado para centrarse en los principios profesionales y pedagógicos. Echamos en falta mayor protagonismo de los claustros y del profesorado como piedra angular del sistema educativo público. Por otro lado, la improvisación en los plazos ha provocado que se le genere una carga burocrática adicional al profesorado.