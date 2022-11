Solo Vox vota en contra de la moción a favor de la erradicación de las violencias machistas en Córdoba

No ha sido una declaración institucional, sino una moción la que se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba para la erradicación de las violencias machistas. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales con representación en Capitulares, a excepción de Vox, que ha votado en contra.

Su portavoz, Paula Badanelli, ha lamentado que "se use el Pleno para traer mociones ideológicas, sectarias y discriminatorias, como las del 25-N, que traen los grupos de izquierdas y salen con el apoyo y respaldo del PP y Ciudadanos".

"En Vox no nos cansamos de repetir el mismo mensaje, para nosotros cuando una persona muere o es tratada de forma violenta es el fracaso de una sociedad y de las políticas que se están llevando a cabo", ha añadido. La edil ha señalado que la "receta es clara al respecto, endurecer las penas y reforzar y dotar de medios suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la prevención y protección y para que se pueda detener a los culpables y que se pudran en la cárcel".

"Queremos erradicar la violencia donde se dé independientemente de su condición, sexo y edad", ha subrayado y ha insistido en que la "violencia no tiene sexo".

Mientras, Alba Doblas, una de las portavoces de IU en Capitulares, ha defendido la necesidad de que la moción se aprobase, porque el testimonio de las mujeres es puesto en duda, entre otros factores. "Esta moción trata de colocar los ayuntamientos a la cabeza de ciudades que le duela la violencia machista", ha explicado, al tiempo que desde la Junta de Andalucía haya "una adecuada política de subvenciones" para luchar contra esta lacra.

Por su parte, el edil no adscrito, David Dorado, ha considerado que "hay muchas violencias entre parejas, de mujeres hacia hombre y no tenemos que desdeñar esto". A su juicio, "hay que proteger a todo el mundo, no solo a las mujeres".

Desde Podemos, su portavoz, Cristina Pedrajas, ha recordado que lo que se debería haber aprobado en esta sesión plenaria debería haber sido una declaración institucional y no una moción.

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Isabel Albás, por su parte, ha hecho un llamamiento y ha considerado que "las cosas se están haciendo mal" dado el aumento de muertes. Albás ha apostado de nuevo por la educación y la formación en el respeto hacia las mujeres, de lo contrario, "no avanzaremos". Así, ha reclamado un pacto nacional por la educación para hacer "generaciones con respeto".

Desde las filas del PSOE, Isabel Baena, ha sido quien ha intervenido en apoyar esta moción y ha señalado que la misma "permite visibilizar la posición" de los partidos políticos. "Preferimos la claridad en política a posicionamientos fariseos", ha subrayado.

Baena ha puesto de manifiesto que "el PSOE es feminista, con todas las letras, forma parte de nuestro ideario". "Apoyamos a las asociaciones de mujeres que conocen la violencia de género, que ayudan a las víctimas y no para de concienciar sobre ello", ha añadido, al tiempo que ha felicitado a la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Machista de Córdoba, ya que este año cumple 20 años.

Por parte del PP, ha sido la edil de Promoción, Marían Aguilar, quien ha tomado la palabra y asegurado que las víctimas de casos de violencia de género "nos necesitan a su lado". A su juicio, es necesario llevar a cabo una "búsqueda de consenso", así como "seguir avanzado en la protección de las víctimas y adoptar ese compromiso más allá de la imposición de un pensamiento único".

En la sesión plenaria también ha intervenido Rosa Quirós, en representación de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a la Mujeres, quien ha incidido en que "la violencia machista existe porque existe la desigualdad entre el hombre y la mujer" y ha subrayado la necesidad de "conformar una sociedad de iguales".

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por mayoría absoluta una moción por la que se ha acordado la adhesión del Ayuntamiento de Córdoba a la iniciativa legislativa municipal sobre la modificación de la Ley del Juego y Apuestas de Andalucía. Una iniciativa a la que ya se han sumado otras ciudades andaluzas como Cádiz o Dos Hermanas (Sevilla), entre otras.