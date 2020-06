Vox anuncia que rechazará los presupuestos de Vimcorsa "si no se marcan hitos reales"

El grupo municipal de Vox ha advertido al cogobierno de PP y Cs de que no apoyará los presupuestos de la empresa de vivienda Vimcorsa "si no se marcan hitos reales y cercanos". El consejero de Vox en Vimcorsa, Ignacio Cabezas, ha afirmado que "el PP no es capaz de gestionar de manera eficaz la empresa municipal Vimcorsa, a pesar de que le dimos realismo a unos presupuestos que eran perfectamente ejecutables en tiempo y forma.

Según Cabezas, el cogobierno presentó para esta empresa municipal unos presupuestos "irresponsables" y se ha referido a los tres nuevos proyectos de VPO en la Huerta de Santa Isabel, donde, ha advertido el consejero de Vox, "hay que llevar a cabo los proyectos de obra nueva y explotarlos, tienen licencia, pero hay que ejecutar y vender".

Desde Vox han puntualizado que ya advirtieron de que los presupuestos suponían un reto y "lo que nos encontramos a día de hoy es una gestión nefasta de la organización de las promociones. Ellos plantearon un 35% de cada promoción y a día de hoy si empezamos algunas quedarán al 10%, ya os adelanto que esto no va a volver a ocurrir con Vox", ha añadido Cabezas.

"En los posteriores presupuestos vamos a ser muy claros en marcarles unos hitos, como consejero nunca voy a aprobar unos presupuestos si no tenemos marcados unos hitos muy claros. Si esos hitos a uno, dos o tres meses a lo largo de la aprobación de los presupuestos anuales no son posibles, estos presupuestos están mal y no vamos a llegar a los objetivos", ha insistido.

Además, el consejero ha pedido valentía al delegado de Hacienda y presidente de Urbanismo, Salvador fuentes, para "afrontar el problema de los inquilinos tóxicos que prometió abordar cuando tomó el mando de la empresa municipal. Es necesario que el área social se encargue de los llamados inquilinos tóxicos, aunque de momento hace falta cierta valentía para abordar este tema que no tienen. No pagan y tienen mal ambiente, imagínense un vecino que no paga y que además molesta, esto tiene que acabar", ha exigido.

Por último, el consejero de Vox en Vimcorsa ha pedido agilidad a la hora de ampliar las promociones de los alquileres a mayores ya que "funcionan bien y prestan un servicio importante. No dudo que este gobierno tiene buenas intenciones, pero no saben gestionar, lo importante no son las palabras, son los hechos. Tampoco se están encargando de los ascensores, nos vamos a quedar sin ascensores en 2021 y este gobierno sin hacer nada".