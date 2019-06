Vox critica "el desprecio" del nuevo cogobierno a Policía Local y bomberos

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha lamentado que “el nuevo cogobierno haya empezado el mandato con mal pie, al hacer públicas sus prioridades y urgencias y no acordarse de incluir, en una lista de nada menos que 23 puntos, solucionar la crítica situación que atraviesa la Policía Local y el SEIS”.Para la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, “parece mentira que después de cuatro años en la oposición el PP pueda olvidar un tema tan importante y urgente y poner por delante cuestiones de menor calado”. El partido espera “que sea un despiste que subsanen cuánto antes y que detrás de este hecho no se esconda el temor a no ser capaz de dar respuesta a los problemas en un plazo razonable”. También han criticado que el alcalde, José María Bellido, aún no haya visitado estos dos servicios, “lo mismo prefiere no aparecer después de semejante desprecio”, toda vez que Bellido lleva tres días en el cargo.

“Sorprende y preocupa” a Vox el hecho de que “frente a esta omisión, aparecen demasiadas ocurrencias en las primeras 23 medidas y pocas concreciones”. Por eso, “estaremos atentos para ver cuánto le cuesta al Ayuntamiento en personal de libre designación las novedades anunciadas: la recuperación de Agrópolis, un Consejo de Participación Social, un Observatorio Turístico, Observatorio de Accesibilidad, Oficina en Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la ocupación ilegal y tres nuevas delegaciones: Concejalía de Casco Histórico, de Inclusión y de Innovación”.Vox ha anunciado que “no apoyará ninguna medida que suponga la creación de chiringuitos ni el incremento de gasto superfluo porque creemos que el dinero público debe invertirse en otras cosas y seremos implacables a la hora de denunciar estas prácticas que van en contra de nuestra forma de entender la política y el servicio público”.