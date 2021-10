Vox Córdoba reivindica la celebración del Día de la Hispanidad

Vox Córdoba ha reivindicado en la capital la celebración del Día de la Hispanidad con un mitin en el que han partiocipado ell parlamentario andaluz por Córdoba y presidente provincial del partido, Alejandro Hernández; el diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río; y el vicepresidente del partido y diputado provincial, Rafael Saco. En el acto público, que se ha celebrado a los pies del Cristo de los Faroles, en una plaza de Capuchinos repleta de banderas de España, se ha afeado a las instituciones y al resto de partidos políticos que no hayan celebrado el 12 de octubre.

"Feliz día de la Hispanidad a todos. Bienvenidos a este acto que acto que reivindica nuevamente la indisoluble unidad de la nación española". Así ha comenzado su intervención Saco, el primero en hablar, quien ha sido también el primero en criticar que el resto de partidos e instituciones no hayan organizado actos por el Día de la Hispanidad.

“Este es el día en el que celebramos con orgullo ser españoles, ese orgullo que el resto de partidos dejan atrás y no quieren saber nada de él bien porque se sienten acomplejados de mostrarlo en público o bien directamente porque lo odian, porque la Hispanidad les parece mal, porque España les parece mal, porque sienten auto odio, odio hacia sus abuelos y odio hacia los abuelos de sus abuelos. Los que estáis aquí sabéis que en ocasiones como esta, como en otras muchas, sólo queda VOX”, ha insistido el vicepresidente del partido. "Solo Vox siente el orgullo de celebrar este día, sin complejos", ha añadido.

Saco ha asegurado que el 12 de octubre es una fecha única que cambió la historia e la humanidad para siempre y que por ello "el año pasado, cuando el gobierno socialcomunista quiso prohibirnos celebrar este día", solo Vox tuvo "el coraje" de salir a la calle "enarbolando la bandera de la libertad". Además de insistir en que en Vox no tienen miedo de sentirse orgullosos "de nuestra historia, como no tenemos miedo de aguantarle la mirada de odio a los hijos de ETA en el Congreso de los Diputados y nos ponemos por medalla los insutos del resto de los partidos, como hace nuestro diputado nacional, José Ramírez del Río; como no tenemos miedo a decirle al PP de Andalucía que sigue con los complejos de siempre y que queremos un cambio, no un recambio, como hace Alejandro Hernández".

Tras Saco ha intervenido Ramírez del Río, quien tras hacer un repaso por la historia de la conquista de América, ha defendido que VOX no es sólo un partido político, sino un movimiento social y cultural que va a la raíz de los problemas de la España de hoy "y que intenta reconectar con la historia que nos hizo grandes para proyectarnos hacia el futuro. La gran comunidad de países hispanos, a la que dio lugar la gesta de 1492 no es sólo pasado, sino presente y futuro de nuestro país, junto con todos los países a los que la cultura cristiana nos ligó, como Portugal o Italia. Juntos combatiremos las amenazas comunes del globalismo y juntos volveremos a crecer como naciones hermanas”.

Ha cerrado el acto Hernández, quien ha comenzado su intervención incidiendo en que el 12 de octubre es una fecha singular que se vive con extrañeza, "pese a que debería haber un consenso generalizado, pese a que todos los españoles, independientemente de la ideología que profesemos, hoy deberíamos sentir orgullo y celebrar una efeméride que nos une y que nos conecta con más de 500 millones de personas a lo largo de todo el mundo, lo cierto y verdad es que el discurso imperante y el que se defenderá, más o menos tímidamente desde la mayoría de instituciones, será en clave contraria".

El diputado nacional de Vox por Córdoba y presidente del partido en Córdoba ha criticado “el discurso de odio que se hace desde la izquierda, y también desde una derecha que no cree en si misma ni en lo que representa, siempre acobardada y presta a la genuflexión porque están convencidos de que ellos no ganan las elecciones, sino que las pierden los socialcomunistas. Por eso no han dudado en apoyarse en el separatismo para mantener un bipartidismo hegemónico totalmente rendido a esa agenda que, falsamente, se autodefine progresista, nos llevan vendiendo años y que ahora llaman 2030”.

Finalmente, Hernández ha animado a todos los asistentes a ser patriotas, defendiendo que “lamentablemente hoy se cumple la predicción del filósofo político Thomas Paine que decía que el deber de un verdadero patriota es proteger a su país de su gobierno. Por eso, el patriotismo del siglo XXI exige una premisa, creer, creer y creer. ¡Tenemos que creer en nosotros mismos! ¡Tenemos que creer firmemente en que somos una gran Nación, muy por encima de nuestros gobiernos! ¡Tenemos que creer en el inmenso valor de las generaciones que nos han precedido y que estamos obligados a preservar! Os invito pues aser patriotas”, ha concluido.