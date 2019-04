Vox avisa en Córdoba al PP y Cs de que su apoyo al presupuesto de la Junta está en el aire

Miles de personas han acudido a la primera cita de precampaña en Córdoba de Vox atraídas por la presencia en la misma del líder nacional de la formación, Santiago Abascal. El lugar del encuentro, el Palacio de Congresos, se ha quedado pequeño y buena parte de quienes han acudido al mitin no han podido acceder al mismo. Ante un publico entregadísimo, tanto Abascal como el parlamentario andaluz de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, han aprovechado el encuentro para avisar al PP y a Cs de que está en el aire el apoyo de la formación a los presupuestos de Andalucía –apoyo que el cogobierno regional necesita para sacar las cuentas adelante–.

“Teníamos razón para la desconfianza, hoy hemos visto que las cosas pactadas no son capaces de aplicarlas, no quieren, no se atreven”, ha defendido Abascal. “No se atreven a derogar la Ley de Memoria Histórica, y luego lo meten en su programa nacional; no se atreven a explusar a esas 50.000 personas que están ilegalmente en España disfrutando de la sanidad pública y haciendo que las listas de espera sean muchísimo mayores; no se atreven a dar los datos que están en la sanidad pública andaluza al Cuerpo Nacional de Policía; están inclumpliendo lo pactado y están en contra de vuestros intereses; y eso está muy mal, pero va a tener sus consecuencias”, ha destacado el líder nacional de Vox dirigiéndose a la multitud enfervorecida que lo ha aclamado durante su intervención incluso lanzándole mensajes como si de un mesías se tratara. “Líbranos del mal, Santi”, se escuchó en alguna ocasión gritar a parte del respetable. “Y a Vox no le va a temblar el pulso para tomar las medidas necesarias con alternativas políticas y patrióticas”, ha añadido.

El líder de Vox ha aprovechado para pedir el apoyo de quien hasta el momento ha votado al PSOE, “a ese partido que tanto ha engañado a los españoles en todas las tierras de España”. “Sé que muchas de esas personas ya nos apoyaron en las anteriores elecciones y sé que muchas más de lo que algunos piensan lo harán en las próximas, porque lo que no se puede permitir es que los señoritos del PSOEsigan aliados con los caciques separatistas”, ha insistido.