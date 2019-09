Vecinos y hosteleros se unen para recoger propuestas sobre vía pública y convivencia en Córdoba

Asociaciones vecinales y empresarios de la hostelería han abierto “un espacio de diálogo y encuentro” con el objetivo de “preparar propuestas” sobre temas que afectan a los ciudadanos como el uso de la vía pública o la convivencia.

En concreto, en esta iniciativa participarán la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), la Federación Vecinal Al-Zahara y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). Estos sectores intentarán “contrastar sus posiciones e intereses para llegar a propuestas consensuadas”, señala el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia.

Algunos de los aspectos que van a analizar son la convivencia en la ciudad, el uso de la vía pública o la reducción del ruido y la contaminación en las calles y plazas. Las propuestas se transmitirán al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía “para que sean tenidas en cuenta en su toma de decisiones sobre la ciudad”.

“La conjunción de intereses y necesidades no deben llevar al enfrentamiento”, indican

Según indican, invitarán a estos encuentros a otros sectores para que también puedan aportar sus ideas, por ejemplo les gustaría ampliarlo al comercio. La idea es que se desarrollen de forma mensual y que a primeros de 2020 “tengamos cerrado el trabajo”, expone De Gracia.

Esta iniciativa “pretende unir reflexión y propuestas a corto y medio plazo” que luego se compartirían en la “solicitada” Mesa de la Vía Pública, el “anunciado” plan sobre el Casco Histórico, o el plan estratégico de la ciudad “que pretende impulsar el actual Gobierno municipal”.

Los sectores que forman parte de este proyecto reconocen que “la conjunción de ideas, intereses y necesidades no deben llevar al enfrentamiento sino a la búsqueda de soluciones conjuntas, impulsando un canal directo de interlocución social”.

La intención es “mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad, con especial atención en el Casco Histórico por sus excepcionales características, permitiendo a la vez la generación de empleo de calidad y actividad económica sostenible”.

Al respecto, una de las propuestas en la que han coincidido tanto vecinos como empresarios de la hostelería es que “se diversifique por toda la ciudad la actividad social, económica y ciudadana evitando el colapso del Casco y el Centro”.

En ese sentido, las entidades participantes están convencidas de que “hay más asuntos que les unen que los que les separan”. Y para estos últimos se intentarán buscar fórmulas de consenso.

Por acuerdo de todas las partes, el diálogo comenzará a primeros de octubre con el uso de la vía pública a partir de un análisis de los problemas que hoy en día se generan por la utilización inadecuada o abusiva de la misma y la valoración de las normativas que le afectan.

El objetivo es “buscar propuestas de regulación adecuadas a la época que vivimos” y en las que se puedan encontrar “los legítimos intereses particulares con el necesario bien general y colectivo”, algo que no consideran contrario sino “complementario”.

Al respecto, De Gracia añade que el punto más conflictivo entre hosteleros y vecinos es “la intensidad de uso de la vía pública” porque para el que la utiliza “desde el punto de vista de generar negocio, todo el tiempo y espacio le parece poco, pero nosotros pensamos que es necesario limitar el espacio y el tiempo para poder conciliar con el derecho al descanso y la convivencia en general”.

Aunque, agrega, en algunos barrios ya se ha establecido de forma natural por el diálogo entre vecinos y comerciantes. No ocurre lo mismo con los lugares donde hay más atracción para los negocios.

Los sectores proponen que las actividades se diversifiquen por toda la ciudad

En esta línea se incluyen los veladores, aunque no es el tema que más preocupa a los vecinos porque “hay una gran parte de los hosteleros que cumplen la normativa y conviven estupendamente”. La raíz del problema, insiste, está en el uso de la vía pública, donde se incluye hostelería, comercio o talleres.

Una de las preocupaciones es la situación en el Casco, donde los actos “se multiplican”. “Nos parece que la ciudad es bastante más amplia, por lo que no hay que poner todas las actividades siempre en la zona del Centro; podemos utilizar otros barrios que también tienen necesidad y comercios a los que les puede interesar que diversifiquemos los actos”, explica De Gracia.

Así, apunta que “nos parece que es una especie de cobardía de los que organizan las actividades ya que las hacen en el Centro para asegurarse de que va a pasar gente; como si llevándolos a otros barrios no fuera nadie o tuvieran otra calidad”. Por eso, aboga por que se establezca un calendario por toda la ciudad que “genere sinergias económicas y sociales”.

El presidente del CMC asegura que vecinos y hosteleros “siempre hemos mantenido un diálogo, aunque no siempre sea público” y ahora, ante el cambio en el Gobierno municipal y autonómico, “nos parecía oportuno ver si tenemos propuestas que presentar al Ayuntamiento y a la Junta”.

Por último, sobre la Mesa de la Vía Pública manifiesta que el documento “está puesto encima de la mesa y se lo mandamos a todos los grupos”. Además, reconoce que “Hostecor acepta esa creación, de hecho ya no habla de Mesa de Veladores”. Sí sigue llamándola así “parte del Gobierno municipal porque no ha acabado de entender que esto no debe ser hablar de veladores, sino de cómo usamos la vía pública”.