"Cabreo" entre los vecinos de Villarrubia por la situación del subterráneo y el centro de salud

El Consejo de Distrito de Villarrubia ha convocado una concentración por las "promesas incumplidas" y "mentiras" hacia los vecinos de la barriada "por los que hasta ahora han gobernado en Andalucía". La cita será el viernes 17 a las 20:00 en la puerta del solar que reivindican para el nuevo Centro de Salud (depósitos de agua de Emacsa).

El objeto de la concentración es mostrar la disconformidad y el "cabreo" que tanto elConsejo de Distrito como los vecinos y vecinas de Villarrubia tienen por "la precaria situación en la que se encuentra nuestro Centro de Salud actual, pues se nos prometió la construcción de uno nuevo acorde a las necesidades de este Distrito y, a día de hoy, no se ha realizado la consignación presupuestaria al efecto, ni se ha realizado por parte de la Delegación Territorial de Salud, a pesar de contar ya con el suelo cedido por el Ayuntamiento, la redacción del proyecto correspondiente".

Según el Consejo de Distrito, "antes no lo hacían porque no se les había transferidoel suelo y ahora que lo tienen transferido no lo hacen porque andan buscando votos para las elecciones y no tienen tiempo para cumplir con la palabra dada".

Otro motivo es la falta de accesibilidad por "las barreras arquitectónicas en un barrio como el nuestro de Villarrubia, ya que para trasladarnos a la zona sur o ir al Veredón de los Frailes debemos de transitar a través de dos subterráneos que desde el primer día que los construyeron incumplen todas las normas y leyes que regulan lamovilidad y la accesibilidad".

Por esto, demandan a los actuales candidatos "un compromiso por escrito para que en el caso de que accedan o no accedan al gobierno de la Junta de Andalucía, allá en la posición que ocupen en el nuevo Parlamento, se comprometan para que se cumplan las promesas hechas hasta ahora para mejorar la vida de los vecinos y vecinas en Villarrubia".