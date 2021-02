Vecinos de Turruñuelos denuncian que el barrio se está convirtiendo en una zona de ocio

La Asociación Turruñuelos Existe ha denunciado que el barrio se está convirtiendo en una zona de ocio y que el Ayuntamiento no hace nada para impedirlo. "Desde hace bastante tiempo estamos teniendo bastantes problemas gracias a los locales que se han abierto y por el abandono del Ayuntamiento", ha insistido el presidente de la asociación, Javier González. "Vemos que en este asunto hay un triángulo extraño que engloba a la Alcaldía, a Urbanismo y a los empresarios de esta zona", ha añadido.

González ha destacado que los dueños de los locales quieren hacerse dueños de todo el barrio, "y en la calle, por ejemplo, ya no se puede aparcar. Además, los vecinos estamos recibiendo amenazas e insultos por parte de esta gente", ha añadido. El presidente de Turruñuelos Existe ha defendido que "nos quieren convertir el barrio en una zona de ocio y el barrio no es un parque de atracciones, el barrio es residencial, donde viven personas"

González se ha preguntado a quien intenta privilegiar o proteger el Ayuntamiento al no impedir que Turruñuelos se convierta en una zona de ocio. También se lo ha preguntado el vicepresidente de la asociación, Andrés Morales, quien ha denunciado que hay locales de ocio que tienen demandas por fraude eléctrico y denuncias por delitos de agua. "Nos hemos informado en Urbanismo y hay quien está trabajando sin licencia ni declaración responsable", ha incidido.

Morales también ha detallado el caso de otro local "que no puede usar una barra dentro de una comunidad para servir bebidas", algo que, según ha insistido, ha provocado algún que otro grave altercado vecinal. "Llevamos ya años luchando con Urbanismo por ello", ha añadido. Los vecinos han destacado que sus llamadas a la Policía Local son constantes, "pero nos han llegado a decir que no pueden hacer nada hasta que no haya sangre", ha indicado. "Por el tema de los aparcamientos se llegaron a realizar más de medio centenar de llamadas a la Policía Local en un día", ha detallado.

"Todo lo que ocurre se lo hemos comunicado por sede electrónica al gobierno local, a Urbanismo y a la Policía Local con fotos y seguimos como estamos", ha sentenciado el presidente de la asociación. González ha añadido que "otro problema que tenemos" es el del botellón. "A partir de todas las tardes, los parques y zonas verdes de Turruñuelos se convierten en zonas de botellón en la que los jóvenes incluso incumplen todas las normas de seguridad contra el covid", ha detallado.

El viceportavoz del grupo municipal de Podemos, Juan Alcántara, ha denunciado que en este caso y en otros "el cogobierno no cumple con los vecinos y no respeta sus necesidades, eso lo está denunciando la totalidad de los consejos de distrito. Nos preguntamos en este caso que intereses privados están por encima de los intereses personales, por qué no son escuchados unos vecinos que quieren regularizar su situación urbanística".