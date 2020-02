Vecinos de Santa Marina denuncian que no se vaya a cortar la música de las Cruces al mediodía

La asociación vecinal Casa de Paso de Santa Marina ha criticado al equipo de gobierno municipal por cambiar las bases de las Cruces de Mayo para permitir mantener la música durante todo el día, sin el corte habitual entre las 17:00 y las 20:00, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.

La asociación vecinal ha lamentado que "los derechos de los vecinos de Córdoba en general y de este barrio en particular no sean tenidos en cuenta en favor de intereses mercantiles". Con ello, entienden que "el derecho a la fiesta no puede prevalecer al derecho al descanso".

"La concejala de Promoción, Marian Aguilar, y sus compañeros del equipo de gobierno municipal deberían ser conscientes del tremendo impacto en la vida vecinal que tiene esta celebración", ha incidido la asociación para recordar que "las Cruces no se montan en El Arenal, sino en nuestras calles y plazas, donde vive gente que durante al menos cuatro días tiene que soportar todo tipo de molestias propias de masivas concentraciones de personas".

Un trabajo de años

Desde la asociación vecinal han incidido en que Santa Marina es una de las zonas más afectadas por las Cruces, por lo que han estado trabajando durante años "para conseguir reducir el impacto negativo de la celebración hasta un nivel más admisible". "Ha costado lograr que el propio Ayuntamiento cumpliera las bases del concurso al dejar de permitir que las entidades solicitantes instalaran cruces fuera de sus zonas de influencia social", han recordado.

Casa de Paso también ha apuntado que no fue fácil conseguir que Sadeco programara un plan de limpieza especial que abarcara todo el barrio, "más allá del estricto entorno de cada cruz". "No menos importante ha sido establecer unos horarios de apertura y cierre, unos horarios para la música, el tipo de música y un límite para el volumen de los equipos de música, todo ello en aras de considerar el derecho al descanso de los vecinos", ha añadido.

Los vecinos se preguntan ahora si, "tras la inaceptable decisión de alterar el horario de música habrá que esperar otras medidas de la concejala Aguilar y del equipo de gobierno para desandar todo lo andado estos años y volver al punto insoportable de partida". Aún así, esperan que este cambio sea rectificado.