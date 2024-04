Vecinos piden al Ayuntamiento que no autorice una fiesta prevista por la Buena Muerte en San Hipólito

"Ven a celebrar el Mayo Cordobés con tu hermandad. Como siempre, en la plaza de San Ignacio de Loyola. Con actuaciones musicales y un gran ambiente". Así reza la llamada en redes sociales de la Hermandad de la Buena Muerte para que los cordobeses acudan a la fiesta que tiene previsto celebrar con actuaciones musicales entre los días 26 de abril y 1 de mayo en dicha plaza. Esos días son los mismos de la celebración de la edición 2024 del Concurso de Cruces de Mayo de Córdoba, certamen del que la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares ha excluido a la Buena Muerte.

La Buena Muerte fue, junto con la Hermandad de la Entrada Triunfal, los únicos colectivos a los que el Ayuntamiento excluyó de la edición del certamen de este año. A la primera, porque lleva ya dos ediciones sin alcanzar la puntuación mínima que la comisión técnica requiere para dar el visto bueno a los participantes en el concurso y la segunda por haber presentado la documentación requerida.

No obstante, pese a su no participación en en concurso, la Buena Muerte, después de haber pedido autorización al Ayuntamiento para montar una barra en el lugar, mantiene la programación que tenía prevista para los días de certamen, con las actuaciones el día 28 de abril, a las 21:00, del grupo Salmuera; el día 29, a la misma hora, de Senderos del Arte; y el 1 de mayo, a las 13:30, de la Academia de Baile Jorge del Pino. Ese hecho, el de que la Buena Muerte haya decidido mantener la fiesta después de su exclusión del concurso, ha provocado la queja de varios vecinos de la zona de San Hipólito, que han registrado escritos contra esta decisión, a los que ha tenido acceso este periódico, pidiéndole al Ayuntamiento que no conceda autorización para ello.

En sus quejas, los vecinos esgrimen que el único objetivo que busca la Buena Muerte con su fiesta es el de la venta de alcohol, con lo que ello supone de fomento del botellón, algo contra lo que ha dicho que luchará el Ayuntamiento durante la celebración del Concurso de Cruces. Así como destacan los ruidos y suciedad para el entorno que provocará esa fiesta, además de los actos incívicos que insisten en que sufrirá la zona, y reclaman sus derechos a no pasar por todo ello. Este periódico le preguntó por el asunto al edil de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, durante la rueda de prensa que esta ha ofrecido este martes para presentar las actuaciones musicales por el centenario de las Cruces de Córdoba, quien respondió a dicha pregunta: "Esto se lo debe usted presentar al encargado que haya dado la autorización para eso; nosotros desde nuestra Delegación buscamos las Cruces sean muy respetuosas con su entorno".