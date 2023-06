Vanesa Martín: "No tengo pudor para escribir de nada, con las palabras adecuadas se puede hablar de todo"

Vanesa Martín vuelve a Córdoba para presentar su octavo trabajo discográfico, Placeres y Pecados, dos conceptos antagónicos que en ocasiones se dan la mano. El próximo sábado 17 de junio, la malagueña actuará en la plaza de toros de la capital, donde el público podrá disfrutar de su nuevo repertorio, además de algunos de sus éxitos más aclamados.

-¿Qué representan para usted los placeres y pecados?

-Los placeres y pecados son una dicotomía interesante que todo ser humano que se precie, y quien viva su vida con intensidad, la siente en primera persona. Ese placer de aprender, rodearte de tu gente, cantar, viajar, el sexo, la comida... todo eso son placeres que nos hacen crecer, ser más felices y mejores seres humanos. El pecado lo entiendo como anular todos esos placeres y negarte a vivir; para mí no es algo espiritual. Incluso, a veces sentimos tanto placer que nos llegamos a sentir culpables. La vida es muy corta y nos tendríamos que alejar de esa culpa y disfrutar de lo que nos hace felices; así habría muchos menos problemas en el mundo, por supuesto respetando a lo que nos rodea.

-¿Cómo ha reaccionado el público a su nuevo trabajo?

-Esta gira está siendo muy bien recibida, y la gente está disfrutando mucho los conciertos, nosotros los primeros. Hemos preparado algo muy bonito y muy especial. La verdad que los conciertos nos dejan a tope de energía, con ganas de vida y explosión, tiramos la casa por la ventana y la gente lo disfruta un montón, terminan bailando, sudando... Hay mucha complicidad por parte del público, los intento involucrar dentro del concierto de muchas maneras. Incluso, había canciones que he rescatado de discos anteriores que me pedía la gente por las redes sociales, como No me salves, No te pude retener o Nunca me conoció. Es un repertorio muy interesante.

-¿Cómo afronta este concierto en Córdoba? Además coincide con la Noche Blanca del Flamenco.

-Siento mucho cariño y mucha complicidad por parte de los cordobeses y además en un escenario tan bonito como el Coso de Los Califas y en una noche con tanta oferta cultural, se unen muchas cosas que hacen muy atractivo nuestras ganas de estar allí compartiendo. Después nos perderemos por las calles para disfrutar de la Noche Blanca del Flamenco.

-Un año más cuenta con las localidades agotadas en algunas ciudades ¿Se ha llegado a acostumbrar a ello?

-Nunca te puedes acostumbrar a eso porque eso nunca es para siempre, creo. El respeto que le tengo al público va por encima de carteles y de etiquetas. Está fenomenal para seguir haciendo música y trabajando, pero yo canto con las mismas ganas, el mismo respeto y la misma ilusión si está la plaza llena o no, porque la gente que ha decidido venir se merece el mismo respeto.

-¿A lo largo de su trayectoria ha podido escribir de todo o hay algo que tenga pendiente?

-Yo no tengo pudor para escribir de nada, con las palabras adecuadas se puede hablar de todo. A mí me gustaría, como dice el maestro Sabina, escribir la canción más hermosa del mundo; él sí lo ha conseguido, yo estoy todavía en el intento. Para mí, escribir es un desahogo, una manera de expresarme con el mundo, retirarme por un rato y tener mi propio universo, mi burbujita de aire; eso para mí es componer y, desde mi corazón y mis entrañas, es lo que le entrego a la gente. Seguiré escribiendo y hablando de lo que me inspiren sin ningún tipo de limitación, con las palabras que yo entienda que son adecuadas y adaptándome a todos los tiempos.

-Una de sus últimas colaboraciones ha sido con Jesse y Joy, un tema que le está dando muchas alegrías. ¿Con quién le gustaría colaborar en un próximo trabajo?

-Jesse y Joy son amigos desde hace mucho tiempo y a veces, por agenda, aunque quieras hacer algo con algún artista no puedes. Si pudiera está siendo muy nominada a diferentes premios y es una canción muy poderosa en el vivo, la gente la pide mucho. Para mí, este tipo de colaboraciones las podría extrapolar a muchos artistas. Yo tengo Ed Sheeran en el punto de mira, quién sabe. Luz Casal también, me parece brillante, con una delicadeza y una elegancia cantando inmejorable. A lo largo de mi carrera he hecho muchas colaboraciones muy especiales y están surgiendo colaboraciones que dentro de poco iremos anunciando.

-¿Qué escucha Vanesa Martín cuando intenta desconectar de todo?

-Hay un disco de cabecera que lo tengo desde hace muchísimos años, es 500 motivaciones, de Ensamble Nuevo Tango. Pero realmente, cuando quiero desconectar de verdad, me quedo en casa escuchando los pajaritos y el silencio.