Urbanismo da 45 días de plazo a la empresa de la Normal de Magisterio para que acabe la obra

El recién estrenado consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado el visto bueno –en su primera sesión después de su constitución– a convocar a Vías y Construcciones al acto de recepción de las obras de la Normal de Magisterio, “en el que se le pondrá de manifiesto las unidades de obra no ejecutadas y las ejecutadas defectuosamente y se le otorgará un plazo de 45 días para la ejecución y subsanación de las mismas”, según se apunta en el expediente.

Este anuncio llega después de que, a principios del pasado mes de junio, el Ayuntamiento recibiera un informe remitido por el Consejo Consultivo, que tumbaba la decisión de la Gerencia –tomada en el anterior mandato municipal– de rescindir el contrato de obras de la reforma de la Normal de Magisterio. La Gerencia entendía que Vías y Construcciones no había terminado esas obras de reforma adjudicadas en 2013 y la constructora aseguraba todo lo contrario. El Consultivo insistía en su informe en que “las obras que restan por realizar no pueden ser calificadas sino como una mera mala terminación de la obra, susceptible de ser subsanada y que, desde luego, no es merecedora de ser calificada como grave ni, mucho menos, como sustancial”.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, ha defendido que se trata de “salvar más de un millón de euros de las obras de la Normal” correspondientes a fondos que no se han justificado de la actuación “por parte del anterior equipo del gobierno del PSOE e IU”. “Vamos a ver cómo podemos defenderlo junto al Ministerio de Hacienda frente a la Unión Europea”, ha subrayado Fuentes, quien ya anunció que la Comisión Europea propone que a las obras de la Normal –financiadas con fondos Feder de la UE– se le aplique una corrección financiera por el importe total del gasto certificado, que asciende a 1,2 millones de euros –de los que algo más del millón proceden de los Feder–. Fuentes ha confiado en no tener que devolver el dinero “ya que hay causas y motivos suficientes para justificar la demora en el tiempo que se ha producido en las obras”.

Tras el dictamen del Consultivo, el nuevo gobierno municipal del PP y Cs entendió que es preferible intentar que la adjudicataria concluya las obras que se han paralizado en varias ocasiones desde su inicio y que debían haber concluido en 2015 a que el asunto acabe en los tribunales. “Lo que intentamos es no llegar a los tribunales, dado que eso dilataría aún más esta obra que es vital para el Distrito Sur”, sentenció entonces Fuentes. La reforma de la Normal está incluida en el marco del Proyecto Urban Sur-Córdoba, cofinanciado en un 80% por la UE con cargo al fondo europeo Feder.