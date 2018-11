Urbanismo deniega a Cosmos la licencia para valorizar residuos

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) acordó ayer denegar a Cosmos la licencia para valorizar residuos. La cementera había solicitado el permiso, que había quedado en suspenso ya que Urbanismo aprobó el 25 de noviembre de 2015 un acuerdo para suspender por un año y en todo el término municipal las licencias de implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo. El acuerdo de noviembre de 2015 se adoptó al iniciar la tramitación de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tiene como finalidad "determinar dónde y en qué condiciones se podría autorizar dicha actividad" y que cuyo proceso tampoco ha concluido aún.

Una vez que ese plazo expiró, la Gerencia tenía que resolver esa petición, que finalmente ha sido negativa "tras tener en cuenta los informes elaborados por la Junta de Andalucía", además de la legislación vigente, según explicó el gerente de la GMU, Emilio García.

De manera paralela, Urbanismo continúa con el proceso sobre el expediente abierto a la cementera por incinerar residuos sin licencia, en el que se plantea como medidas cautelares "la suspensión de la actividad" de valorización, explicó García. Fue Ecologistas en Acción quien denunció ante la Gerencia que Cosmos podría estar quemando residuos "sin licencia" para hacerlo. La empresa tiene desde diciembre de 2016 licencia para la quema de biomasa.

No es el único frente que hay abierto entre Urbanismo y Cosmos, pues todavía está en proceso la innovación del Plan General de Ordenación Urbana iniciado hace ahora dos años y que tiene como objetivo limitar las industrias fuera del casco urbano a que utilicen residuos como combustible. Ese procedimiento está inmerso en un cruce de informes entre la Junta de Andalucía y la Gerencia y, en concreto, ahora se está a la espera de una nueva respuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Este organismo ya dijo en un documento inicial que no hay ningún motivo para innovar el plan, deja en manos del Ayuntamiento el futuro de la empresa en lo que a su emplazamientos y cuestiones urbanísticas se refiere. "Según establece el propio PGOU, la interpretación del mismo, y en particular la inclusión de una industria dentro de una determinada categoría, corresponde a la Administración local", apuntaba el informe. El documento de Medio Ambiente va en consonancia con el que emitió la Consejería de Salud, en el que rechazaba dar una opinión sobre el posible impacto en la salud y determinaba que lo que quiere cambiar Urbanismo ya está regulado en el plan actual, por lo que "no se puede analizar los impactos sobre el medio físico, económico y social derivado de esta innovación".

La Gerencia todavía no ha dado ningún paso más al respecto de la innovación.