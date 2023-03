La Universidad de Córdoba suspende al investigador Rafael Luque

La Universidad de Córdoba (UCO) ha suspendido de empleo y sueldo al químico Rafael Luque, uno de los investigadores más citados del mundo, según las fuentes consultadas por El Día.

Las mismas fuentes han explicado que el investigador no tiene vinculación con la institución académica. Un hecho, que provocado por por firmar estudios con centros de fuera de España como la Universidad Rey Saúd, en Riad (Arabia Saudí), y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en Moscú.

Este investigador ha hecho estas publicaciones, tal y como ha avanzado el periódico El País, pese a tener un contrato de funcionario a tiempo completo con la institución académica de Córdoba. La suspensión es por un plazo de 13 años.

Según consta en la Fundación Descubre, Rafael Luque ha publicado más de 380 artículos en revistas con un alto índice de impacto (H>56). Actualmente es miembro del Consejo Editorial de las prestigiosas revistas Chemical Society Reviews, Green Chemistry, ChemCatChem, Topics in Current Chemistry and Scientific Reports, así como también es editor de la revista Journal of Molecular Catalysis A: Chemical.

Además, ha recibido numerosos galardones de relevancia internacional como son un premio Green Talents (2011) del Ministerio Federal de Educación e Investigación BMBF (Alemania), el premio TR35 (2012) del MIT (EEUU), Sustainability and Energy Early Career Award (2013) otorgado por la Real Sociedad de Química RSC (Reino Unido) y también el premio ACS Sustainable Chemistry & Engineering Lectureship (2017) galardonado por la American Chemical Society (ACS) (EEUU).

Esta fundación, además, reseña que Raquel Luque suma aproximadamente 10.000 citas a todas las publicaciones en el período 2005-2017, con un índice H de 56.

Entre sus líneas de investigación se encuentran la biosilicificación de enzimas: métodos y aplicaciones , procesos catalíticos en flujo continuo, despolimerización de lignina a compuestos aromáticos mediante catálisis heterogénea, así como la síntesis de nanomateriales y procesos catalíticos asistidos por microondas.

Estas líneas de trabajo se suman el diseño de nanopartículas biocompatibles para biomedicina, procesos fotoredox en flujo continuo: desarrollo de nanofotocatalizadores y aplicaciones catalíticas; valorización de biomasa y residuos a materiales, compuestos químicos de alto valor añadido y biocombustibles; y síntesis de nanomateriales catalíticos avanzados mediante procedimientos mecanoquímicos.