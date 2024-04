La Universidad de Córdoba participa en la feria 'Science is Wonderful!' de Bruselas

La Universidad de Córdoba (UCO) ha informado de que participa en la feria Science is Wonderful!, la muestra científica que la Comisión Europea organiza en Bruselas para demostrar el impacto y el valor de algunos proyectos de investigación financiados a través del Programa de Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) en la vida diaria de las personas.

En este caso, la institución académica participa con un expositor en el que un equipo del Departamento de Química Inorgánica de la institución académica, formado por las investigadoras Suélen da Rocha Gomes (quien participa en el proyecto MSCA Smartincs y Laura Marín Toral y el investigador David Caballero Armenteros hablarán sobre el uso del cemento en la industria de la construcción.

La propuesta del equipo de la UCO, titulada Let's rock! Welcome to the world of construction y que ha sido uno de los 40 proyectos seleccionados entre las más de 400 solicitudes recibidas, consiste en explicar cómo algunas modificaciones en la composición del cemento cambian sus propiedades y cómo funciona el proceso de degradación del hormigón provocado por la corrosión.

Para ello realizarán dos experimentos que tratarán, por un lado, sobre la composición del hormigón y su efecto en las propiedades finales, y, por otro lado, sobre las corrosiones que pueden sufrir las barras de acero del hormigón armado y los daños que pueden sufrir las estructuras.

La feria, según la misma información, es una muestra "que celebra el valor y el impacto de la investigación financiada por la UE mediante la organización de una feria científica que permita a los estudiantes de primaria y secundaria interactuar con personal investigador y participantes en proyectos de innovación destacados".