Unidas Podemos Córdoba diseñará su programa para las autonómicas con la aportación de 70 colectivos

Unidas Podemos ha citado a más de 70 colectivos de la provincia para diseñar el que será el programa con el que la formación se presente a las próximas elecciones autonómicas. Esa cita, que han dado en llamar Foro Ciudadano Provincial de Córdoba, tendrá lugar el próximo domingo 13 de febrero, a partir de las 10:00, en la Facultad de Derecho. Así lo han informado el responsable provincial de Institucional de IU Córdoba, Juan Miguel Sánchez; la responsable provincial de Movimientos Sociales y Sociedad Civil de Podemos Córdoba, Cristina Pérez; y el coordinador provincial de Alianza Verde, José Larios,

"Se trata de un foro donde Unidas Podemos por Andalucía va a trabajar con la ciudadanía, con la sociedad civil, y con los movimientos feminista, ecologista y vecinal, entre otros, en lo que será el programa para las próximas elecciones autonómicas; primero vamos a llevar a cabo un proceso de escucha y después un proceso en el que nos comprometamos a trasladar al programa las demandas y lo que la gente humilde y trabajadora necesita en estos momentos", ha sentenciado Sánchez.

El responsable provincial de Institucional de IU Córdoba ha defendido que Andalucía vive un momento clave "con unas políticas de la derecha y de la ultraderecha muy regresivas, en las que no se pone en el centro la vida de las personas; el gobierno andaluz está jugando con las cosas de comer". Esas cosas de comer son, según ha destacado, la sanidad y todos los servicios públicos de la comunidad, "que se estámn deteriorando". Sánchez ha insistido en que con ese contexto "es el momento de que la sociedad civil, los partidos progresistas, los partidos de izquierda dejemos a un lado las diferencias y construyamos ese frente amplio que la sociedad nos demanda en el que estén el máximo número de personas, de asociaciones, de colectivos, de movimientos representados y que podamos darle la batalla a la derecha y a la ultraderecha para que nuestra tierra vuelva a ser una tierra de prosperidad, de futuro y de progreso".

Mientras, Pérez ha destacado la necesidad de que los colectivos, "además de la militancia de los tres partidos que formamos ahora mismo Unidas Podemos, que son IU, Podemos y Alianza Verde, nos sentemos y soñemos por una vez la Andalucía que queremos, esa Andalucía que tiene que ser más verde y más feminista, además de soberana en todos los aspectos, una Andalucía que mire por los servicios públicos, que los blinde, que los extienda y que los haga más universales y que ahora mismo la ultraderecha y la derecha, en el gobierno andaluz están haciendo que retrocedamos todo lo que habíamos avanzado".

La responsable provincial de Movimientos Sociales y Sociedad Civil de Podemos Córdoba ha sentenciado que llevan mucho tiempo trabajando con las asociaciones y los movimientos progresistas de izquierda en Andalucía "para conseguir esa Andalucía". "Creemos que ahora es el momento y por eso nos vamos a sentar el domingo con más de 70 asociaciones y movimientos sociales que hemos invitado, de todos los ámbitos, para que ellos nos digan cuáles son los puntos esenciales que tiene que tener nuestro programa electoral, para cuando nos presentemos a las elecciones andaluzas tener ya fijada esa Andalucía que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras nietas", ha añadido.

Por su parte, Larios ha insistido en que la opción de Unidas Podemos debe ser una alternativa a un gobierno "contra la vida". El coordinador provincial de Alianza Verde ha defendido que Andalucía se ha convertido en una economía subsidiaria y en vertedero de Europa. "Tenemos la situación de Nerva, donde han llegado residuos tóxicos y peligrosos de Italia, Montenegro, Portugal, Gran Bretaña...además del cementerio nuclear de El Cabril, la balsa de fosfoyesos en Huelva y suelo contaminado por plutonio en Villarico, en Palomares. Andalucía no puede ser el vertedero, no puede ser el sur del sur, no puede ser el vertedero de Europa", ha puntualizado.

Además, ha destacado que Doñana está "totalmente acosada, con el 95% de su territorio totalmente seco, mientras el gobierno de Andalucía quiere legitimar y amnistiar a 1.300 hectáreas de regadío, de robo de agua que está poniendo en peligro el enclave medioambiental más importante de Europa". "Tenemos que tener un gobierno que defienda la vida, que defienda a las personas, porque las personas somos ecodependientes. Esto es lo que queremos de una manera u otra ver el próximo día, constatarlo, escuchar a las organizaciones sociales, ecologistas, sindicalistas, feministas...para ver si entre todas y todos somos capaces de armar una respuesta para una Andalucía que defienda la vida", ha añadido.