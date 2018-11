Unidad frente al maltrato

Si algo ayer se puso de manifiesto en Córdoba fue la unidad institucional que existe en la lucha contra la violencia de género, efeméride que se celebra mañana, pero que la mayor parte de las instituciones públicas adelantaron para mostrar su apoyo a esta lacra social antes del fin de semana. Además de concentraciones y minutos de silencio -que se organizaron a mediodía en numerosas administraciones y organismos como sindicatos, empresas públicas y la Universidad de Córdoba-, el Día organizó la mesa de redacción titulada Día Internacional contra la Violencia de Género. Análisis de la situación actual y nuevas vías encaminadas a la prevención contra la violencia de género, que se desarrolló en la sede del Colegio de Abogados.

Una cita que reunió a numerosos dirigentes institucionales y en la que se analizaron, entre otros aspectos, el trabajo que desarrollan los abogados cuando llevan casos de víctimas de violencia de género, las lagunas que aún quedan en la actual normativa o la asistencia a los hijos de mujeres maltratadas.

La educación o la asistencia a los hijos de víctimas fueron temas que se analizaron

El decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, fue el primero en tomar la palabra y en coincidir en que esta lucha contra el maltrato se tiene que hacer de manera "coordinada". A su juicio, "es fundamental que todas las instituciones se unan para solucionar este grave problema".

Quien tampoco faltó a la cita del periódico el Día fue el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, quien recordó que la Abogacía "está sensibilizada y pone todo su empeño" en la lucha contra la violencia de género. En su intervención, hizo referencia a la puesta en marcha la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género esta misma semana, de la que destacó su carácter "multidisciplinar". Recordó también que desde 2003 hasta 2018 ha habido 947 víctimas en toda España, una cuantía que calificó de "intolerable". "Mientras haya una sola mujer víctima, no habremos ganado la batalla", incidió, al tiempo que señaló que la educación es un factor importante para atajar esta lacra social.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, por su parte, hizo referencia a la labor que desempeñan los medios de comunicación en esta lucha y consideró que "tienen un pulso primordial en esta batalla". La primera edil fue otra de las dirigentes institucionales que incidió en la necesidad de que "el gran reto es caminar juntos". "Nadie vale más que nadie y lo que tratamos de hacer ver al agresor es que hemos llegado a una situación de no retorno", señaló, al tiempo que dijo que "los poderes públicos han estado a la altura de la circunstancias". Incidió en que ahora "estamos en un punto de no retorno, aunque no hemos erradicado del todo la violencia de género". Por ello, subrayó la necesidad de trabajar "con unidad y sin medio".

Tras la intervención de los dirigentes públicos, llegó el turno de palabra para diferentes responsables institucionales que trabajan de lleno en el área de la lucha contra la violencia de género, un tramo de la jornada que coordinó la periodista de el Día Anabel Calero. La fiscal de Violencia de Género, Beatriz Rey, advirtió de la necesidad de potenciar la atención psicológica de las mujeres para que continúen el proceso penal tras presentar la denuncia por malos tratos. En concreto, aludió al artículo 416 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En su aplicación, surge la cuestión doctrinal y jurisprudencial de si la víctima tras iniciar el procedimiento judicial con la interposición de la denuncia puede ampararse en la dispensa de la obligación de declarar o si esa excepción al deber de declarar ha de ser modificada legislativamente para evitarlo.

En este punto, la diputada responsable de la Comisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados, Concepción Ortega, consideró necesario "tener un protocolo general para todas" y señaló que se debe mantener la aplicación del citado artículo porque "la mujer tiene que tener libertad". A su juicio, además, "hay que potenciar la atención psicológica para continuar con el proceso penal". La letrada también puso especial énfasis en su intervención en recordar la labor que ejercen los abogados en estos casos, ya que son los profesionales que "conocen el procedimiento". Por ello, señaló la necesidad de que el letrado siempre esté presente cuando cualquier víctima de malos tratos interponga una denuncia -consideró que hay quienes no saben que tiene ese derecho- porque es quien da "asistencia jurídica". En esta misma línea, la fiscal de Violencia de Género reconoció también que "la presencia del abogado es vital" porque muchas mujeres no conocen las consecuencias que supone la interposición de la denuncia.

La cita también contó con la asistencia de la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María de los Ángeles Luna, quien reconoció que les hubiera gustado formar parte de la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género a través del Instituto Andaluz de la Mujer, uno de los organismos de la Junta de Andalucía que cuenta con programas de apoyo a las víctimas de malos tratos. Para Luna, "existe igualdad legislativa, pero aún hay hombres que se sienten superiores a las mujeres". También advirtió de que a pesar de la red de recursos con los que cuenta la Administración autonómica para apoyar a estas víctimas "no se les puede obligar a usarlos".

La Subdelegación del Gobierno también estuvo presente de la mano de la Jefa de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Varón, quien recordó que fue en 2007 cuando se puso en marcha esta entidad. La unión de las administraciones fue uno de los puntos en los que coincidió con todas las asistentes y, por ello, anotó que una de las apuestas es "el trabajo coordinado con el resto de las administraciones". "La relación es clave y saber el lugar de cada uno", matizó. Varón también anunció la puesta en marcha de un proyecto "para comprender que le pasa al hombre" que actúa así y trabajar con los niños víctimas de estos casos.

Mientras, la responsable del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Mar Téllez, aludió al trabajo que lleva a cabo la Policía Local en este tipo de casos. Subrayó que los agentes "están muy formados" y su labor está "coordinada en el departamento de Igualdad para acompañar psicológicamente a la víctima". Se trata, continuó, "de un servicio gratuito para las mujeres". Para Téllez, el "movimiento de las mujeres -en la lucha- es incansable y todos estamos involucrados". No obstante, reconoció que "seguimos necesitando reforzar esfuerzos y nuestra meta es sumar".

La reforma de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género de Andalucía que, entre otras novedades, amplió el concepto de víctima y la tipificación de los actos violentos contra las mujeres fue otro de los temas que se analizaron en el debate. Esta reforma ha permitido que los menores también sean considerados víctimas de violencia de género. Al respecto, Concepción Ortega anotó que los niños "sufren agresiones y son transmisores de esas conductas y comportamientos". Por ello, señaló que la prevención es "fundamental".

Otro de los aspectos que se analizaron en el debate fue el hecho de que cada vez sean más numerosos los casos de violencia de género entre los jóvenes y la necesidad de trabajar en la educación. Al respecto, Teresa Varón aludió al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y la labor que desarrolla.

El encargado de cerrar el encuentro fue el director de el Día, Juan Ruz, quien destacó que el de la violencia "es un problema de toda la sociedad", al tiempo que recordó que "hay un compromiso de todos para acabar con este problema".