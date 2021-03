USO avisa de "despidos masivos" tras un ERTE en Emergia Córdoba

La Sección Sindical de USO en la empresa Emergia Córdoba, que cuenta con más 850 empleados, el 66% de ellos mujeres, ha advertido este lunes que dicha call center, "en plena pandemia y después de que un elevado número de la plantilla haya sufrido un ERTE, está despidiendo masivamente a sus trabajadores".

De hecho, según ha informado la Unión Sindical Obrera (USO), sus delegados en dicha empresa ya "están atendiendo a algunos de estos trabajadores despedidos", presuntamente de forma injustificada o improcedente, usando la fórmula de "despidos disciplinarios a coste cero, por una supuesta bajada de producción voluntaria en la mayoría de los casos".

Otros, según han precisado desde USO, "son contratos eventuales, de dos meses, con prorroga de otro contrato eventual, que no les están renovando aludiendo que la producción ha bajado en el servicio dónde desempeñan sus funciones".

Sin embargo, desde el sindicato se asegura que "el servicio sigue funcionando con normalidad y con bastante trabajo", por lo que USO está estudiando "llevar estos casos a los tribunales, por tratarse de un supuesto fraude de ley", pues "hay infinidad de despidos disciplinarios, por baja productividad de forma voluntaria, y otros, por sanciones muy graves, que atentan directamente sobre el principio gradualista de las sanciones en el ámbito laboral", pues, para USO, no son, "de ningún modo, asuntos tan graves como para justificar un despido".

A juicio del sindicato, "despedir aludiendo a baja productividad, cuándo los empleados realmente son asesores, teleoperadores, que no tienen un índice de comercialidad, es decir que no tienen que vender nada, según contrato y convenio, pues ello recaería en la figura del gestor, pero no en la de teleoperador, es quitarse de encima a trabajadores y abaratar los despidos a coste cero".