UGT pide un plan de choque para los barrios más pobres de Córdoba

La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de Córdoba (UGT Córdoba) lamenta que "la pobreza siga anclada en determinadas zonas de nuestra capital ante la falta de oportunidades reales de empleo y formación que ayuden a revertir esta triste realidad". Todo ello, después de que, un año más, el informe Urban Audit, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), coloque a cuatro barrios cordobeses entre el listado de los 15 más pobres de España.

El peor barrio posicionado es Las Palmeras-Azahara, que ocupa la sexta posición en el ranking global, con una renta media anula de 7.361 euros por habitante. A continuación, en el número siete, está el barrio del Guadalquivir, con 7.380 euros por vecino. El Sector Sur, con 8.100 euros, es el número 11 con menor renta de España; la estadística de los 15 más pobres la cierra Huerta de la Reina-Las Moreras, con 8.556 euros por vecino. "No obstante, estos datos son algo más positivos que los del último informe, ya que la barriada de El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo sale de esta lista negra", insisten desde el sindicato.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, asegura que “tal y como venimos repitiendo desde hace años, es urgente ejecutar un plan de choque en estas zonas, ya que la pobreza se ha anclado en ellas convirtiendo la precariedad en un mal endémico que padecen estos vecinos, que no olvidemos que son ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos que el resto de cordobeses y cordobesas de otras zonas”. Por ello, resulta “apremiante acometer proyectos concretos y evaluables en estos núcleos que mejoren las condiciones actuales de vida, pero que también actúen en aspectos como la formación o la empleabilidad como única fórmula de revertir esta situación para el futuro”.

Además, Palomares critica que “incluso el hecho de tener empleo no asegura que se tengan unas condiciones de vida óptimas, porque muchas de las personas trabajadoras asalariadas cordobesas no consiguen llegar tampoco a final de mes y no pueden afrontar imprevistos, al tener unos empleos muy precarios, temporales, a tiempo parcial y con unos sueldos exiguos, precarizándose aún más la situación por la crisis sanitaria”.

Palomares añade que, a todo ello, hay que añadir el precio de la vivienda o de los alquileres, “prácticamente inaccesibles, así como la factura de la luz, del gas, el combustible, la alimentación o los gastos médicos o escolares”, señala el responsable sindical. Por esto, “es imprescindible seguir negociando subidas en los convenios colectivos y continuar aumentando el SMI hasta lograr en 2023 ese 60% del salario medio que nos exige Europa”, defiende Palomares.

Para el líder de UGT Córdoba, a pesar de que se han puesto en marcha herramientas como son la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y el Ingreso Mínimo Vital para proteger a las familias más vulnerables y combatir la pobreza, aún no ha dado la respuesta esperada porque la mayor parte todavía espera que se les resuelvan los expedientes, dilatándose dicho pago y abocando a muchas de estas familias a no poder subsistir. Además, “estas ayudas de protección social no son suficientes, hay que afrontar urgentemente acciones para proteger los derechos de las personas a una vivienda digna, a la educación, a la sanidad y a un nivel de vida adecuado”, apunta Palomares.

Finalmente, el líder ugetista anima a “la cooperación entre todas las Administraciones, agentes sociales, económicos y demás tejido asociativo y vecinal para aparcar la resignación y actuar con determinación para hacer de Córdoba una ciudad mejor y más igualitaria”