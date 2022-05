UGT firma un acuerdo transitorio para el convenio de la limpieza en Córdoba

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba (UGT FeSMC), sindicato mayoritario del sector de la Limpieza, ha alcanzado este lunes un acuerdo con las patronales Aspel (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza) y Alimcor (Asociación de Empresas de Limpieza de Córdoba) para desbloquear la negociación del convenio colectivo de la provincia de Córdoba tras más de año y medio de conversaciones. Un documento que tiene un carácter transitorio hasta final del año 2022 y que contiene un pago único correspondiente al 1,5% del salario anual.

El secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba (Fesmc), Juan Martínez, explica que “no se daban las condiciones para llegar a un convenio que incluyera todas las reivindicaciones de UGT, por lo que hemos optamos por un acuerdo hasta final de año que, al menos, supone una mejora salarial para este año 2022 y, por supuesto, la garantía de cobro del SMI”.

No obstante, Martínez ha aclarado que “hay un compromiso de comenzar en el mes de noviembre las negociaciones del nuevo convenio, por lo que la firma de este acuerdo no supone en ningún momento la renuncia a lo que llevamos defendiendo más de año y medio con largas reuniones, movilizaciones y casi dos meses de huelga indefinida, pero la dos opciones que había sobre la mesa en estos momentos eran dejar las cosas igual que estaban o lograr una mejora para el colectivo”.

A este compromiso se ha llegado tras ocho reuniones del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de la Junta de Andalucía (Sercla) y después de meses de duras conversaciones, manifestaciones y una huelga llevada a cabo, en solitario, por UGT, que ha asumido en todo momento, y lo sigue haciendo, su papel de liderazgo en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del sector de la limpieza de la provincia de Córdoba.

Finalmente, el responsable sindical ha agradecido el trabajo de las delegadas de UGT FeSMC en los centros de trabajo durante todo este tiempo, a la vez que las ha animado a “seguir luchando de la mano del sindicato por más avances salariales y sociales para un colectivo que engloba a unas 4.500 personas trabajadoras en nuestra provincia y que es esencial en nuestra sociedad”.

CCOO se desvincula del acuerdo

El secretario general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, ha dicho que su sindicato se desvincula del acuerdo que sobre el convenio colectivo de la limpieza han alcanzado este mismo lunes UGT y la patronal del sector en la provincia, lamentando que "después de casi dos años de negociación" lo conseguido es "un acuerdo sin ninguna mejora para 2021, año que se da por perdido, con un plus que no se consolida para 2022, e iniciar la negociación del nuevo convenio a partir de noviembre".

Salazar ha explicado que, para CCOO, "el acuerdo no alcanza los requisitos mínimos en lo que a retribuciones se refiere, ya que se limita a aplicar el SMI, y con él se pierde la oportunidad de establecer una mínima subida que permitiera iniciar la negociación del próximo convenio desde una mejor situación".

El responsable sindical ha apuntado que "el plus del 1,5% contemplado para este 2022 solo supone 176 euros para aquellas personas que estén contratadas a jornada completa, que no son la mayoría. Además, esta subida no es consolidable, es decir, solo se cobrará mientras esté vigente el convenio, es decir, este año"

Salazar ha insistido en que "no hay ninguna compensación por 2021, lo dan por perdido, cuando en otras provincias se ha acordado una compensación", afirmando, por último, que en CCOO esperaban "una mayor altura de miras, pero al final habrá que decirle a las trabajadoras que lo único que van a tener es el SMI, que por Ley ya tenían".