La UCO pide al profesorado un mayor seguimiento a las asignaturas con más incidencias

Llevar “un seguimiento más continuo sobre aquellas asignaturas que han presentado anomalías de forma continuada en los dos cursos académicos anteriores”. Esta es una de las recomendaciones que hace la Universidad de Córdoba (UCO) en el informe sobre el control de la docencia correspondiente al curso académico 2018-2019 publicado en el Boletín Oficial de la institución académica (Bouco), en el que también insta a “abordar la justificación de las salidas programadas y su correspondencia en horas de docencia”.

Fue en noviembre de 2014 cuando la UCO aprobó la programación de actividades de la Unidad de Coordinación e Inspección de la Docencia y, dentro del apartado del control de la docencia se dio luz verde a un procedimiento para analizar las incidencias, recabar las justificaciones e iniciar posibles acciones para mejorar los problemas que se detectaran. Para ello, se estableció que se iban a realizar dos visitas a los centros a lo largo del curso, unas de carácter pautado y otras no, según ha explicado a el Día la delegada del rector para Sistemas de Calidad y Competitividad, Soledad Cárdenas. En el caso de las visitas pautadas, ha anotado, “se avisa a los centros y, en ellas se intercambia información” respecto a posibles incidencias o problemas que se registren. Las no pautadas, por su parte, “se realizan tras ver las incidencias en los centros, como por ejemplo, por qué no se impartido una clase dos miércoles seguidos”.

La reserva del aula

En concreto, la UCO dispone de un control docente y proceso de verificación para la reserva de las aulas a lo largo del curso. Se trata de una hoja de firmas en las que el profesorado “deja constancia de que se ha dado la enseñanza”, ha detallado Cárdenas, quien ha reconocido que “a veces hay una salida prevista o el profesor está enfermo” y no puede rellenar esa ficha y, eso es lo que se eleva como incidencia. No obstante, ha indicado que ese tipo de incidencias “se pueden solventar y se puede anular la reserva del aula”. En este caso, ha detallado, “se contacta con el centro para ver qué ha pasado”. Pues bien, a lo largo del pasado curso se contabilizaron un 20% de incidencias que “fueron notificadas a los departamentos y centros y, además, se han justificado”, según recoge el citado informe. Al respecto, Cárdenas ha indicado que ese 20% de incidencias detectadas “no es muy significativo” y ha destacado que “están todas aclaradas”. Además, ha recordado que el número máximo de ausencias del profesorado “sin que salte la alerta es de un 10%”.

Se trata de un mensaje que también queda reflejado en el citado documento, que concluye que “el nivel del cumplimiento del profesorado con las tareas docentes asignadas es muy alta” y añade que la mayoría de las incidencias se deben a “la ausencia de firma en la correspondiente hoja de control”. Es mas, anota que estas anomalías “de forma general, se han podido aclarar a través de los responsables de los centros o mediante reuniones con el profesorado implicado”.

Para obtener todos estos datos, se realizaron reuniones pautadas con los centros de la UCO y los consejos de estudiantes y los equipos de dirección de las facultadas para “poder comentar con estos últimos las quejas del alumnado para agilizar la puesta en marcha de posibles soluciones”, detalla el texto. Por ello, se solicita a los centros que faciliten a la Unidad de Coordinación e Inspección de la Docencia las asignaturas y el profesorado que pudieran ser objeto de especial seguimiento por haberse identificado de forma recurrente incidencias en cursos anteriores. Por ello, esas asignaturas junto con aquellas no identificadas por el centro, pero que en el mismo cuatrimestre del curso anterior habían tenido alguna incidencia en materia de control docente, se incluyen en el programa de visitas no pautadas que se llevaron a cabo a lo largo del segundo cuatrimestre del curso 2018-2019.

La UCO asegura también en el mismo informe que al igual que ocurría en cursos anteriores, la mayor parte de los aspectos comentados por los estudiantes excedían el ámbito del control docente –olvidos de firma, unión de grupos, incumplimiento de horarios, entre otros– y se centraban más en aspectos de ordenación académica, planificación docente, coordinación. Por ello, desde la UCO se indicó al alumnado que la vía de gestión más adecuada de esas incidencias es a través de la Comisión de Docencia (y en su caso las correspondientes subcomisiones) de los centros.

Filosofía y Ciencias del Trabajo tienen el mayor número de incidencias

Pero, ¿cuáles son las facultades de la UCO que presentan más incidencias de este tipo? Pues, según el documento que aparece en el Boletín Oficial de la institución académica (Bouco) son las de Filosofía y Letras y Ciencias del Trabajo, con cuatro cada una. La razón, según ha detallado Cárdenas, se debe a que la Facultad de Filosofía y Letras es que la que más títulos ofrece de la Universidad, entre grados individuales y dobles grados. Además, algunos de ellos “están vinculados a Ciencias del Trabajo” y, en este caso, falla la armonización de los horarios, lo que genera esas incidencias. Tras ambos centros se encuentran la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con tres, Ciencias de la Educación, con dos, y la Facultad de Medicina y Enfermería y la Escuela Politécnica Superior, con una incidencia cada una.

Tras la aplicación de este control docente, las demandas de la UCO a su profesorado se han rebajado en comparación con el curso 2017-2018. En aquel periodo, la Universidad llegó a instar a sus docentes a entregar en plazos las notas del alumnado y a cerrar sus actas. El informe de aquel curso también anotaba como incidencias casos de plagia y copia de ciertos exámenes y trabajos , el incumplimiento o modificación de los criterios establecidos en algunas guías docentes.