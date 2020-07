Turista en tu tierra: Córdoba renovada en la mirada de los cordobeses

Para muchos, el verano está hecho para viajar. Las vacaciones de la época estival suponen hacer las maletas y coger el coche, el tren o el avión y desconectar de toda la vorágine laboral o estudiantil que se ha acumulado a lo largo de la primera mitad del año. Sin embargo, hay algo que lo ha cambiado todo: el coronavirus.

Aunque las vacaciones no han desaparecido, la irrupción de la pandemia ha tenido consecuencias en cualquier sector económico y, por lo tanto, en la vida de todos los cordobeses. Tanto la imposibilidad de viajar como años anteriores por las dificultades económicas como el miedo que existe a veces en los desplazamientos a otras zonas han hecho que muchas personas se planteen quedarse en casa y dejar las salidas para más adelante o directamente cancelarlas.

Pero ojo, esto no quiere decir que no se pueda disfrutar del verano. Que Córdoba haya sido desde hace años una de las ciudades preferidas por los turistas no es casualidad. La riqueza patrimonial y artística de la ciudad es incalculable y no solo está puesta a disposición del visitante, sino de los propios paisanos, que también tienen la oportunidad de redescubrir esas zonas por las que se pasea a menudo pero que en pocas ocasiones pueden pararse a observar.

Con el objetivo de mirar Córdoba con los ojos de un turista, la empresa de visitas guiadas Artencordoba ha lanzado para este verano una serie de rutas bajo el nombre Este verano, sé turista en tu tierra. El gerente de Artencordoba, Juan Antonio Soto, explica a el Día que la pandemia ha afectado a las empresas turísticas en muchos sentidos, teniendo en cuenta además que Córdoba no es una ciudad especialmente turística durante los meses de verano. Sin embargo, en la adversidad también está la oportunidad, por lo que desde esta empresa han creado varias rutas dirigidas especialmente a los cordobeses.

En todas ellas se deben cumplir las medidas de seguridad e higiene, como es el uso de mascarillas o la distancia interpersonal de seguridad. Además, Córdoba juega con la baza de haber obtenido la acreditación de destino seguro, lo que sin duda también puede suponer un acicate a este tipo de visitas.

Las visitas

En cuanto a las visitas planteadas, son un total de siete y se desarrollarán durante los meses de julio y agosto, aunque también se extenderán en parte durante el mes de septiembre. Unas tienen un precio fijo y otras se celebran bajo el amparo de ser free tour, es decir, libres (no tanto gratuitas, detalla Juan Antonio Soto), de manera que una vez finalizadas los asistentes pueden determinar cuánto dinero aportan.

Una de ellas se centra en la joya de la corona del patrimonio cordobés, la Mezquita-Catedral. Tiene un precio de 7 euros y se celebra de lunes a domingo. Soto apunta que Artencordoba es la empresa de visitas guiadas que más tiempo dedica al repaso al monumento, hora y media. La evolución del templo, desde el punto de vista cronológico y artístico y las distintas ampliaciones forman parte de este tour en el que pueden participar un máximo de 25 personas.

Otro de los grandes atractivos culturales de la ciudad es Medina Azahara. En este caso, la visita es nocturna y se cuenta la historia del yacimiento durante un tiempo de dos horas aproximadamente. "Lo bonito", relata Soto, es que en la época actual es posible visitar el monumento casi en exclusiva. Esta visita se programa de martes a sábado y cuesta 7 euros también.

Córdoba Subterránea es el título de otro de los itinerarios, uno de los que más suele sorprender a los cordobeses porque descubren lugares que ni siquiera sabían que existían en su propia ciudad. La visita incluye entrada a sótanos medievales de viviendas privadas o de tiendas, a sitios, en definitiva, inaccesibles de forma cotidiana. Se trata, detalla el gerente de Artencordoba, de conocer el pasado de la ciudad "de otra forma".

Córdoba, un viaje atrás en el tiempo compone otro de los tour, que además está teatralizado. Aquí se comienza desde la plaza de las Tendillas para realizar un viaje regresivo hacia el pasado, todo ello con la intervención de personajes famosos de la ciudad, como el arquitecto Félix Hernández. Tanto esta como la anterior se celebran de viernes a sábado.

La riqueza cultural de la ciudad supone que sea casi imposible conocerla al completo. Para ello, desde Artencordoba ponen a disposición de los cordobeses dos rutas distintas pero complementarias, un tour por el Centro Histórico y otra denominada Cuéntame Córdoba de noche, con ambas se podría conocer alrededor del 70% del Casco Histórico de la ciudad.

Por último, también existe una ruta por algunas iglesias fernandinas. En este caso, el itinerario tiene una duración de unas dos horas y se visitan un máximo de tres iglesias, que suelen ser Santa Marina, San Lorenzo y San Andrés.