Tania Manrique, ginecóloga de Córdoba: "El reconocimiento de Forbes da valor, pero lo importante es que las pacientes se sientan bien"

El pasado lunes, la doctora cordobesa Tania Manrique se sorprendía al verse entre los 100 mejores médicos de España según la revista Forbes. La especialista del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba ha recibido la noticia con humildad y, sobre todo, resaltando que se trata de un premio al trabajo que realiza todo el equipo del centro hospitalario por la puesta en marcha del plan de embarazo para mejorar la atención de las futuras madres.

-¿Cómo ha recibido la noticia de estar entre los 100 mejores médicos de España?

-La verdad es que no me lo esperaba, fue una sorpresa porque no tenía ni idea de que se me estuviera valorando como posible candidata. Por supuesto, me ha llenado de orgullo y de alegría porque se reconoce el trabajo realizado, pero creo que no lo merezco porque el mérito no es mío, sino de equipo, y realmente ahí debería aparecer el equipo al completo. Me lo tomo como representación porque siento que estoy en uno de los mejores equipos de trabajo.

-¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la medicina?

-Hice la especialidad de Ginecología y Obstetricia entre 2003 y 2007, cuando fue mi residencia, y a partir de entonces he trabajado de continuo como ginecóloga.

-¿Y cuándo empezó en Quirónsalud?

-Desde que se abrió. El primer día que abrieron las puertas estaba yo aquí. La verdad es que siento Quirónsalud como mi propia casa porque lo he visto desde su nacimiento y he ido evolucionando con él.

-¿Cree que este reconocimiento puede conllevar que más mujeres quieran que usted las trate?

-Habrá gente que me conozca a raíz de esto, pero realmente mis pacientes me conocen por mi trato y por mi día a día, que es lo que realmente me importa, que ellas sientan que están bien atendidas y que tengan la mejor asistencia posible. Al final, creo que esto es más por el boca a boca y que lleguen al hospital y vean lo que se hace. Esta noticia da valor, pero esto se queda en una anécdota porque lo que se valora es la asistencia. Al final, quienes llegan a Quirónsalud se quedan porque valoran lo que hacemos por ellas. Yo soy parte de un equipo y todos trabajamos en la misma línea.

-¿Por qué eligió Ginecología y Obstetricia como especialidad?

-Una vez que ya había estudiado la carrera de Medicina, cuando hice las prácticas de Ginecología hubo dos factores que me gustaron mucho. Primero, me sentí integrada en ese proceso y las prácticas fueron muy intensas y, por otro lado, yo veía la posibilidad de asistir y acompañar a las mujeres en un momento muy importante de su vida, un momento muy feliz como es el tener a su hijo. El que yo pudiera acompañarlas y ayudarlas en ese proceso para mí era casi como un regalo. También influyó que me gusta mucho el quirófano, pero a la vez me gusta la clínica, el trato directo con el paciente, y esta especialidad me daba las dos opciones. Luego, una vez que me metí, vi que la especialidad es mucho más amplia, que abarca muchísimos aspectos porque no es solo el embarazo: comienza con la adolescencia, con todos los cambios hormonales; luego la maternidad, la lactancia, la salud sexual, la menopausia, que es un campo amplísimo en el que también podemos ayudar a estar mejor; y la oncología de cánceres ginecológicos. Entonces, es una especialidad tan amplia y tiene tanta proyección que creo que es de las más completas y eso me gusta.