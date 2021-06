Suspendidas en Córdoba las ferias de Alcolea, Cerro Muriano, El Higuerón, Santa Cruz, Trassierra y Villarrubia

La Junta de Gobierno Local ha suspendido por la pandemia la celebración de las ferias de las barriadas periféricas -Alcolea, Cerro Muriano, El Higuerón, Santa Cruz, Trassierra y Villarrubia-, tal y como han anunciado la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, y el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico. En su lugar, tal y como han anunciado, se desarrollarán actividades alternativas como pueden ser conciertos o talleres. "pero siempre respetando la normativa de seguridad". "la situación sanitaria no nos permite montar una feria tal y como la conocemos, pero sí nos puede permitir montar otro tipo de actividades donde cumpliendo todas las normativas sanitarias sí podamos los ciudadanos disfrutar de esas actividades", ha argumentado Torrico.

Todo ello en un momento "en el que la tasa de incidencia acumulada de nuestra capital supera los 200 puntos, los datos no son buenos, con lo que vuelvo a realizar un llamamiento responsable para que se guarden las distancias de seguridad, se utilice la mascarilla...en fin, que no se baje la guardia porque el bicho no se ha ido. Pero la nota positiva es que en Córdoba el 50% de la población por lo menos tiene la primera dosis de la vacuna, con lo cual gracias a la Junta de Andalucía y a los profesionales sanitarios se van marcando unos tiempos francamente buenos", ha incidido.

Albás no ha olvidado que "entramos en una semana en la que cumplimos dos años de gobierno", insistiendo en que ha sido un gobierno estable, "algo importantísimo y fundamenta no solo por la pandemia, sino por garantizar a los cordobeses esa estabilidad y también e los inversores que puedan venir de fuera que hay un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno cohesionado y un gobierno leal".

Aterrizando en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, ha destacado la aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos de Córdoba, Guadalcázar y La Carlota para la gestión, el mantenimiento y la conservación de la vía verde de la Campiña. "Adif establece el condicionante de qyue fuera la Diputación quien lo gestionara y por eso nos hemos sumado a esa firma; se trata de un convenio por el que el Ayuntamiento de Córdoba va a aportar para 2021 un montante de 11.616 euros. Son unas vías espectaculares para promover la movilidad sostenible, la práctica del paseo y también el ciclismo, apostando por Córdoba como destino natural", ha puntualizado.

Otro de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local ha sido la reforma del protocolo firmado con el Ministerio de Defensa para la construcción de la base logística del Ejército de Tierra. Torrico ha recordado que el pasado mes de mayo se firmó un protocolo general de actuación "que se tiene que ir concretando en convenios concretos, tanto en materia urbanística como en materia económica, pero se nos ha hecho llegar desde el Ministerio de Defensa que para enmarcar lo que supone ese protocolo en cuanto a lo que debería de ser, es decir, un marco general que luego se irá desarrollando, pues deberíamos de haber no concretado una cifra o algunas funciones que se concretaban en ese protocolo sino irlas concretando más adelante. De ahí esos pequeños retoques y el protocolo que hemos aprobado va en ese sentido", ha indicado. Este nuevo protocolo no incluye cantidades económicas, que sí se incluirán en los posteriores convenios específicos que se firmen.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la propuesta para la celebración del Ciclo de Noches Flamencas del año 2021 por un importe 112.800 euros. "Las Noches Flamencas tendrán lugar los viernes 3, 10, 17 y 24 de septiembre en el cine Fuenseca; y los sábados 4, 11, 18 y 25 de septiembre en los jardines de El Alcázar; más adelante se dará a conocer la programación completa apoyando a artistas locales como a artistas de fuera para retomar en la medida de lo posible la normalidad que esperemos que para el mes de septiembre podamos asistir con menos restricciones a este evento, porque es importante mantenar la cultura y una cultura tan nuestra como es el flamenco", ha defendido.