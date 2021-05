Susana Díaz asegura en Córdoba que no es "la candidata de Madrid, pero quiero ser la de los militantes"

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a las primarias de su formación, Susana Díaz, ha asegurado este sábado que es consciente de que no es la "candidata de Madrid", en referencia a la dirección nacional socialista, aunque espera ser "la de los militantes y compañeros de Andalucía".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de mantener un encuentro con militantes entre los que se encontraban el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, y el expresidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, la candidata a las primarias ha mostrado su "respeto" hacia "todos los compañeros" que participan en el proceso.

"Yo sé que no soy la candidata de Madrid, según se ha dicho, pero quiero ser la candidata de los militantes, ser la candidata de los compañeros del PSOE de Andalucía, y desde ese voto de la militancia libremente llevar a cabo el proceso de cambio que el PSOE necesita", ha manifestado.

Ha añadido que el objetivo es recuperar esa "amplísima mayoría de la sociedad andaluza" para que "nos devuelva al gobierno" de la Junta de Andalucía.

Díaz ha recordado que su formación ganó las últimas elecciones regionales pero "no fue suficiente para gobernar porque se unieron las tres derechas".

Además, ha destacado que el proceso de primarias para elegir el candidato en las próximas elecciones autonómicas está "abriendo el partido" y "haciéndolo más participativo" al contar con la "gente con talento de la organización y con los mejores".

"Yo no quiero gente me halague el oído", ha apostillado Díaz, quien ha abogado por hacer del PSOE un partido "más creíble" que "genera confianza" con el objetivo de "volver al gobierno por Andalucía y los andaluces, que lo necesitan".

Por otro lado, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de participar en un debate cara a cara con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que también se presentará, y ha mostrado su "respeto a todos los compañeros" que participen en el proceso de primarias.

"Ya hay varios que han dado el paso y vamos a ver los próximos días cuántos compañeros están dispuestos a enriquecer este proceso de primarias", ha afirmado Díaz.

Centros de salud

La líder del PSOe andaluz también ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que abra de "manera inmediata" los centros de salud una vez acabe el estado de alarma. A su juicio, si se va a "abrir todo, incluso las discotecas por la noche, no tiene sentido que la gente no pueda ir la médico".

Por ello, ha pedido al presidente andaluz que "cumpla con la palabra del 2 de marzo", ya que han pasado dos meses y es el momento de que los andaluces "puedan ir a algo tan básico, tan necesario y esencial como el médico".

La que fuera presidenta de la Junta ha considerado que "nadie va a entender" que se acabe el estado de alarma para todo "menos para los centros de salud", por lo que ha considerado que si no se abren será "porque no quiere" o "no le venga en gana", algo que es "muy difícil de comprender" y que no tiene "lógica" ni "humanidad.

Por otro lado, ha instado al Gobierno andaluz a que deje de "hacer política de enfrentamiento y de ruido" con las vacunas, ya que eso "genera en la gente inseguridad" cuando las vacunas tienen que "dar mucha confianza".

Además, ha acusado a Moreno de ser como "el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", ya que "se queja cuando le llegan más vacunas" a pesar de que "han tenido entre 250.000 y 300.000 en los frigoríficos sin poner".

Respecto a su postura contraria a la propuesta del Gobierno de España de aplicar un peaje a las autopistas, Díaz espera que se recojan las demandas "con sensibilidad" y que finalmente la idea "se retirará" ya que son los "trabajadores los que al final pagan los peajes".

"Creo que las grandes fortunas tienen que hacer un esfuerzo y los trabajadores necesitan oxígeno y aliento, por lo que poner peajes en la autopistas es evidentemente cargar el bolsillo de los miles de trabajadores que bastante han pasado en este año", ha concluido.