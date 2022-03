Consecuencias del paro del transporte en Córdoba : "Ha habido gente que se ha llevado leche para un mes"

"La verdad es que esta semana se está notando mucho más la falta de mercancía". Es la declaración que hace Antonio Caño, responsable de Supervisión de Supermercados Populares, que engloba a los supermercados Piedra de Córdoba. En este décimo día del paro de los transportistas en protesta por el precio del carburante, Caño reconoce también que "teníamos esperanza de que hubiera una solución, pero se ha agravado".

Así, ha recordado que "hay algunas empresas que han tenido que cerrar sus puertas y no fabrican por la falta de materias primas que no llegan y, sin fabricar, no podemos recibir". Un claro ejemplo es Danone, que ya ha cerrado dos plantas y se ha visto abocada a interrumpir su actividad. Y si ellos no fabrican, los productos lácteos como los yogures no se pueden vender y, por tanto, no llegan a los supermercados. Y es que, uno de los sectores alimentarios más afectados es el lácteo, dado lo perecedero del producto.

Cano ha señalado que en los Supermercados Piedra, una compañía cordobesa con numerosos establecimientos repartidos por la capital cordobesa, "hemos estado aguantando con los almacenes bastantes llenos porque se hizo acopio".

Sin embargo, ese almacenaje se está agotando y ya empiezan a faltar productos. "Donde más problemas hay es en los frescos", ha reconocido y ha concretado ejemplos en el caso de la carne, pero es que "la fruta también empieza a escasear".

Pero no solo los supermercados han hecho acopio de más productos y mercancía de la habitual ante los primeros compases del paro de los transportistas, sino también los clientes días antes de que diera comienzo la huelga convocada por Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte. Una tendencia que confirma Cano, quien ha señalado que "ha habido gente que se ha llevado leche que consume en un mes". Muchos, ha añadido, "han hecho acopio en su casa y tenían que haber pensando en racionalizar".

No obstante, se trata de una situación que recuerda al inicio de la pandemia del coronavirus, cuando el papel higiénico se convirtió producto más buscado y que ahora es la leche y también el aceite de girasol, aunque la compra masiva de este último producto, según ha recordado Cano, comenzó "a principios de mes" tras la invasión de Rusia a Ucrania.

La huelga del transporte, ha continuado, "nos afecta a todos; como cliente vas a un supermercado con una lista y de 50 productos te llevas 30, por lo que es es una merma a la venta". Cano ha advertido de que si grandes empresas como Danone ya han lanzado ese aviso y esos productos, en este caso lácteos, "no van a llegar y no los vamos a poder vender".

A pesar de la situación y de las graves consecuencias económicas del paro, ha descartado que vayan a tener que cerrar ningún tipo de establecimiento por la falta de mercancías porque "podemos aguantar bastante tiempo". Eso si, ha admitido que algún día puede que no haya tomates de pera, pero sí de ensalada. "Siempre hay alternativas de compras de productos menos perecederos", ha anotado.

Eso ti, también ha reconocido que "empezamos a notar falta de harina" y ha afirmado que en lo que queda de semana "no vamos a recibir lácteos" y hay un parón en la llegada de cerveza y refrescos. Es más, la cervecera Heineken España ha avisado de que podrían quedarse sin servicio. La empresa, que tiene varias marcas, como Cruzcampo, sostiene que si la situación se mantiene no podrá servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes.

En Supermercados Piedra "hemos ido haciendo acopio de las cosas en función de los almaneces y se hicieron previsiones" y, además, se intenta "aconsejar al cliente desde el punto de venta, pero no vamos a evitar que compren más", ha añadido.