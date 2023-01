Las Sosas: la banda de rock más picante de Córdoba

Vivi Serrano, Jesús Jaén, Raquel Villalba y Fernando Rivas son, respectivamente, la vocalista, el guitarrista, la bajista y el batería -o baterista, como se dice ahora-, de Las Sosas, la autodefinida banda de rock más picante de Córdoba. Aún no se han presentado en sociedad, lo hacen este sábado 21 de enero en el Ambigú de la Axerquía, en un recital con entrada gratuita, y ya cuentan con una legión de seguidores, entre los que se encuentra el vocalista de la mítica banda granadina 091, José Antonio García. En ese concierto, Las Sosas, presentarán los temas de su primer disco, titulado Making it spicy [Hazlo picante], un trabajo que está recién editado.

Los integrantes de esta banda, bautizada de forma anecdótica por la hija pequeña de Fernando, María, quien por confusión se refirió al anterior grupo de su padre, Los Crudos, como Los Sosos, no son nuevos en el panorama musical cordobés, dado que algunos de ellos han formado parte de otros grupos como Zona Catastrófica, Los Crudos o Gladys Rocking & Tres Gatos. "Con 14 años ya empecé en Crónica negra, luego en Zona Catastrófica y más tarde en Los Crudos", detalla Jesús. Distinta es la trayectoria de Raquel, curtida musicalmente en el conservatorio y a quien el rock la enganchó "hace algo más de año y medio", cambiando su espectacular manera de tocar música clásica al piano por una también especial manera de sacar notas a su bajo en un grupo de punk, rock y otros muchos estilos cuya mezcla ellos dan en llamar "el sosorock".

También distinto es el que caso de Vivi, quien, como ella destaca, lleva toda su vida cantando en coros líricos y en el Coro Gospel Córdoba. "No encontraban cantante para Las Sosas y me tocó a mí; siempre he sido muy lírica cantando y en este grupo tengo la oportunidad de sacarle a mi voz otro sonido distinto", relata. Como también distinta es además la música de la banda, "una música desenfadada y fuerte; los ritmos son frenéticos y las guitarras son pesadas, algo que se vuelve especial y muy melodioso y armónico con la voz de Vivi, que es soprano, y con la manera de tocar el bajo de Raquel", apunta Jesús, quien también se curtió musicalmente tocando en la orquesta de plecto. "Con todo ello hemos conseguido un estilo en el que no rozamos lo comercial, algo de lo que huimos, y que llega a mucha gente; lo que nosotros llamamos sosorock, un estilo que mama de toda la música que hemos escuchado y hecho a lo largo de nuestra vida", añade Fernando. El batería señala que ese estilo es cercano al garage, pero con buenas dosis de rock and roll.

Las Sosas, además de huir de hacer música muy comercial, huyen de hacer versiones. Su primer disco está compuesto por temas propios. "Tenemos un repertorio muy largo que da para más de un disco", sostiene el guitarrista, quien defiende, después de tantos años formando parte de diversos grupos en la ciudad, que el panorama musical de Córdoba, "es la leche, aunque, respetando a todo el mundo, entiendo que la mayoría de los músicos han optado por el camino fácil como, por ejemplo, el de las bandas tributo". "Eso me da pena, porque ves a gente muy capacitada que en vez de crear copian a otros", añade. Jesús insiste en que Las Sosas, "aunque en vez de ganar perdamos dinero, siempre optaremos por ser creadores, teniendo como base nuestras raíces musicales, lo que nos gusta, y llevándolas a nuestro terreno".

"Entiendo que quien escoge ese camino, el de las bandas tributo, el de hacer versiones, el de las bandas orquesta, lo hace porque quiere vivir de la música; no es nuestro caso. Nosotros hacemos música, nuestra música, con canciones propias, por diversión y porque no hay nada que nos guste más", anota Raquel. En este sentido, Jesús defiende que "lo más bonito que hay cuando haces música" es que el tema que has compuesto lo coree la gente "y le guste, y a nosotros eso nos pasa; eso es muy gratificante". Son los casos de canciones como La vida de mum, "que es un homenaje a la mujer"; La caja; A tu lado, "dedicado a quienes han perdido a alguien"; Si no te gusta da igual; El vampiro; El ente... temas que no dejan indiferente al público que los escucha.

Los componentes de Las Sosas aseguran que quienes acudan a sus conciertos se van a encontrar entre hora y media y dos horas "de música cañera melódica; hemos trabajado mucho los coros, las voces y las melodías", explica Vivi. Ellos y ellas no se atreven a compararse musicalmente con otras bandas pasadas o presentes. "Podríamos hablar por ejemplo de una banda de los 80, The Primitives, en el que también cantaba una chica y que mezclaban el garage con el rock and roll, pero incluso así no nos parecemos en nada a The Primitives, ni incluso a Los Romeos, con quienes también nos han llegado a comparar", sostiene Jesús. "Es que somos un grupo con muchísima variedad de estilos, lo que no nos asemeja a ningún otro grupo", añade Vivi. "Por ejemplo, tenemos temas con un estilo ramoniano, pero que con la voz de Vivi se vuelven menos duros; es difícil encasillarnos", anota Fernando. "Incluso nosotros no sabemos qué demonios de estilo musical hacemos, por eso le llamamos sosorock", concluye Jesús.