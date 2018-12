El Sorteo del Gordo deja en Córdoba un pellizco de más de tres millones de euros

La capital cordobesa tampoco salió mal parada, puesto que un décimo del Gordo se selló en un estanco en la avenida de Barcelona , donde también se validaron dos décimos del tercer premio. En total, este establecimiento ha repartido medio millón de euros en el sorteo navideño. No faltaron los brindis.

"Son números bajitos , raros, y la gente no suele pedirlos. Quieren un siete y la máquina los da de manera aleatoria", explicó el lotero, que regenta el establecimiento –conocido en la localidad como el de Bartolo– desde los años 70, cuando era receptor de las quinielas de fútbol. Sobre la identidad del ganador, confesó no tener "ni idea", aunque aseguró que un cliente habitual, que siempre compra el 3346, se llevará de rebote 2.100 euros.

La fortuna partió de la administración El Gallo , regentada por Francisco Fernández y su familia, que estuvieron "todo el día de fiesta" para celebrar el acontecimiento. Sobre el nombre del privilegiado, el silencio: "No sabemos quién puede ser y lo más probable es que él mismo no se haya enterado porque esté en la recogida de la aceituna", vaticinó el lotero.

Pero mejor ir por partes. El Gordo se resistió bastante tiempo –uno de los más tardío de toda la historia– y antes de que saliera ya había circulando memes en las redes sociales y teléfonos móviles a cuenta de que no llegaba. Pero, al final, salió. No obstante, parecía que un año más la suerte iba a pasar de largo y cuando ya habían pasado más de dos horas largas del sorteo llegó el quinto de El Viso .

Los agraciados se van a repartir 2,8 millones de euros. Sin duda, un más que gran pellizco de suerte para ellos, a los que hay que sumar la venta de otros cinco décimos del tercer premio del Sorteo de la Navidad –el 04211–, de los que cuatro que se sellaron en la capital cordobesa –en este caso, en dos administraciones– más otro en Belmez. Y como no hay quinto malo, éste tocó en El Viso , en concreto, el 02308. En total, el sorteo dejó ayer en Córdoba 3.056.000 euros, mientras que en el mismo del año pasado apenas dejó 695.000 euros.

El Gordo no ha pasado de largo por Córdoba y ha dejado algún que otro pellizco. No en vano, algunos afortunados de la capital, Fuente Carreteros, Puente Genil y La Carlota compraron un décimo del 03347 –por cierto, todos a través de máquina expendedora–, dotado con cuatro millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Fuente Carreteros, un año de suerte

En Fuente Carreteros van a despedir 2018 por todo lo alto. No en vano, hace apenas poco más de un mes que ha pasado de ser una entidad local autónoma a un municipio de pleno derecho, tras su segregación de Fuente Palmera. Además, también en 2018 ha conmemorado los 250 años de su creación y a principios de este mes la Comisión Provincial de Patrimonio aprobó la tramitación del expediente para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural (BIC), de la danza de los locos y el baile del oso. Es tal y como lo expone su alcalde, José Manuel Pedrosa, quien además recuerda que hace poco más de dos años en esta localidad ya de pleno derecho no había ningún establecimiento para poder adquirir lotería. Todo cambió hace un par de años cuando José Marcos abrió su estanco, al que incorporó el servicio de venta de lotería, lo que se conoce como servicio mixto, y desde el que ha vendido dos décimos del Gordo. "No sabemos a quién le ha tocado porque hay mucha gente que está trabajando en el campo", anota, al tiempo que muestra su satisfacción por haber vendido ambos décimos, cuyo dinero confía en que se quede en Fuente Carreteros.