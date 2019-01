Sobrepeso en perros

En muchas ocasiones nos dicen cuando paseamos a nuestra mascota que tenemos al animal muy gordo y que no podemos seguir así. No son pocos los animales que nos llegan a VitalVet con un exceso de peso por encima del permitido, debido a una mala alimentación por parte de su propietario o a un exceso de sedentarismo por parte del animal, lo que además de hacerle coger bastantes kilos, le acortará su vida considerablemente por esa falta de ejercicio, tal y como ocurre en las personas. ¿Cómo puedo saber si mi animal tiene sobrepeso?

A continuación te dejo algunas pistas que te harán sospechar de ello:

Compara alguna foto de tu animal de hace tiempo con una actual. Si en ella observas que tu mascota ha perdido la silueta antigua, estamos posiblemente alimentándolo por encima de sus necesidades o moviéndolo demasiado poco. Cuando un animal tiene sobrepeso, al propietario le resulta muy difícil palparle las costillas, debido al acumulo de grasa que posee, lo que haría pensar que debemos bajar ese peso adquirido. Controla y vigila la actitud de tu mascota. Si vemos que se fatiga demasiado fácil o que su respiración es muy acelerada para lo que se ha ejercitado, debemos pensar que se trata de un problema de sobrepeso que debemos controlar.

A pesar de lo difícil que es bajar el peso a una mascota, te dejaré alguna propuesta que te ayudarán a animarte para poder alcanzar los objetivos:

Alimentación sana

Lo primero que debemos hacer es repartir la comida diaria, en dos o tres veces al día, consiguiendo de esta forma que tu animal no tenga hambre durante la jornada completa, en el supuesto de que coma una sola vez. Intentad darle la ración de calorías que debe recibir según su peso y edad. Todos los piensos traen una tabla orientativa. No debemos sobrepasar dichas calorías por día si queremos conseguir alcanzar el objetivo marcado.

Hacer algo de ejercicio

Aquí podemos valorar no sólo que el animal juegue con pelotas o algún que otro objeto, sino que también es bueno que nuestro animal sea sociable y quiera jugar con otros animales en los parques, lo que aumentaría su actividad metabólica y le ayudaríamos a perder el peso. Por último, nos podemos plantear el hacer algo de ejercicio con el animal de forma conjunta (correr, ciclismo, andar rápido o incluso pasear...) siempre preguntándole a nuestro veterinario si el animal es apto para ello. No debes sentirte frustrado o desanimado en la perdida de peso de tu mascota. Ellos deberían perder entre un 2 o un 3% de su peso por semana si las cosas se hacen bien, aunque a veces el proceso va lento. No te rindas, que al igual que en las personas, la perdida de peso es progresiva, consiguiéndose de esta forma que no se vuelva a recuperar lo perdido de una manera rápida.

Mucho animo y recuerda, que “en la constancia siempre encuentras el éxito”.