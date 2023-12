El Sindicato Médico de Córdoba denuncia la sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales de Atención Primaria

"Situación caótica, terrible, la que llevan viviendo tanto los médicos de la provincia de Córdoba como sus pacientes. Esta administración no está sabiendo, o no está queriendo, abordar las problemáticas existentes, si bien hay algunas más específicas que van por barrios o zonas". El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) en Córdoba denuncia así "la sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales de Atención Primaria.

El sindicato insiste en que tanto en zonas rurales como en la Zona Básica de Salud (ZBS) Córdoba hay cifras similares en lo que al incumplimiento del pacto de limitación de agendas se refiere. "Además de los 35 pacientes pactados, se ven una media de 25 a 30 más, citándose además pacientes bises a la misma hora, lo cual se encuentra explícitamente prohibido en el citado pacto (con frecuencia se llega a los 70 pacientes por turno y médico)", insisten. El SMA añade que esto es totalmente contrario tanto a la calidad asistencial como a la seguridad clínica y la protección de la salud del propio profesional.

El colectivo defiende que cuando un médico enferma por sobrecarga de trabajo se producen por un lado una desgracia personal y profesional para el propio facultativo y por el otro una desgracia social, por las consecuencias que tiene para sus pacientes. "Basta citar que más de un 50% de los médicos de familia y pediatras de la provincia han requerido asistencia por el Plan de Atención Integral al Médico Enfermo - Paime. Hablamos de unos 450 a 500 médicos sin tener en cuenta a otros que optan por otras consultas dedicadas a burnout o patología ansioso-depresiva", sentencia.

El sindicato defiende asimismo que los médicos tienen derecho a trabajar con unas determinadas condiciones laborales y los pacientes, "más aún si son frágiles o hay sospecha de patología grave", a ser atendidos con una mínima dignidad y calidad asistencial. "Otra de las consecuencias es el colapso de las urgencias, un auténtico fracaso del sistema, tanto en Atención Primaria, donde se llegan a ver cifras de entre 100 y110 pacientes por médico y guardia como en urgencias hospitalarias. En el Hospital Reina Sofía se llegan a atender 500 pacientes al día", apunta.

El SMA destaca que "hay problemas específicos", por ejemplo, en las zonas de difícil cobertura y que los incentivos siguen siendo insuficientes. "Encontramos plantillas muy mermadas en zonas como Baena, Priego, Hinojosa, Palma del Río, Montoro, Posadas, Bujalance… También hay situaciones muy al límite en centros de la ZBS Córdoba, como Fuensanta, Levante Sur y Norte, Guadalquivir, Sector Sur y un largoetcétera. Realmente la situación no llega a ser la deseable en ningún centro", puntualiza.

Además, añade que el problema en la ZBS Córdoba "tiene aún otro matiz". "A pesar de nuestras reiteradas advertencias, la gerencia de este distrito nos vendió como panacea una reestructuración de la ZBS que lejos de funcionar está empeorando la situación, no ha mejorado la demora en Atención Primaria y su única consecuencia ha sido el abandono, de momento, de su puesto de trabajo de cuatro médicos. Si a pesar de haber sido advertidos siguen empeñados en una medida de corte economicista sólo hay dos posibles motivos, la necedad/ineptitud o simplemente son cuentistas falaces. En ambos casos el cese de esta Dirección Gerencia llega ya muy tarde", sostiene el SMA.

El sindicato apunta, asimismo, que "la última idea feliz de esta gerencia" ha sido la de prohibir a los médicos MIR que suban a la ambulancia, "privándolos así de una buena parte de su formación y docencia; es decir, maltratan a médicos a los que supuestamente deben fidelizar cuando acaba su periodo de Formación Sanitaria Especializada)". "Está claro que ser poco útil o hacer gala de una ineptitud manifiesta no es una ilegalidad, pero tanto esta gerencia como otras de corte similar, o la propia Consejera de Salud cuyo proyecto estrella, la consulta de acogida, ha fracasado estrepitosamente, deberían ser cesados inmediatamente", añade.

El SIM sostiene que la Atención Primaria tiene dos problemas: por un lado la falta de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, "no vendrán más si no mejoran las condiciones laborales", y por otro "la pésima" gestión de esta administración, "no se prioriza ni clasifica la demanda, no se desburocratiza, no se hace educación sanitaria, no hay liderazgo…". El sindicato defiende que el trabajo de los médicos no puede ser sustituido por otra categorías, "lo que sobran son especialistas en que la Atención Primaria sea un caos", concluye.